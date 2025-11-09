A KTE egy félidő alatt lerendezte a Kozármislenyt

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–0 (3–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1184 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szalai Dániel, Ring Kevin)

KTE: Varga B. – Szabó A. (Bocskay, 91.), Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi, Haris, Kovács B., Bolgár (Farkas B., 80.) – Merényi (Czékus, 63.), Banó-Szabó (Beke P., 63.) – Pálinkás (Eördögh, 80.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

KFC: Lékai – Nahirnij (Szalka, 73.), Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics (Kócs-Washburn, 63.), Kocsis D. (Gazdag V., 73.) – Babinszky (Dóra, 63.), Bakó, Máté Cs. – Zamostny (Pesti, 15.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Banó-Szabó (3.), Pálinkás (37., 43.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Remekül indult a mérkőzés hazai szempontból, hiszen már a 3. percben vezetett a Kecskemét, miután Lékai kapus odapasszolta a labdát Banó-Szabónak, aki 16 méterről aztán ballal a kapu bal oldalába lőtt. A folytatásban is megmaradt a kecskeméti fölény, sorra jöttek a lehetőségek is, de sokáig nem született meg a második gól. A félidő végén viszont Pálinkás percei következtek, a KTE csatára előbb jól fordult le védőjéről, és a hosszúba passzolt ballal 8 méterről, majd a szünet előtt egy védőről lecsorgó labdát lőtt a jobb alsóba közelről.

Belényesi (lilában) és a kecskeméti védelem kapott gól nélkül hozta le a találkozót (Fotó Réti Attila/KTE)

A második félidő kényelmesebb tempóban zajlott már, a KTE helyzetekig, lehetőségekig ekkor is eljutott, a vendégek hite viszont érezhetően elfogyott, alig párszor mentek el a kecskeméti kapuig. Bár a hajrában nagyon érett még egy hazai gól, ez végül nem született meg, ezzel együtt a Kecskemét nagyon magabiztosan verte meg a Kozármislenyt. 3–0

Babinszky Bence (labdával) ezúttal nem talált az ellenfél kapujába (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE