Magabiztosan nyert a Kozármisleny a kieső helyen álló Békéscsaba ellen

2025.11.23. 14:51
Két, nyeretlenül zárult forduló után sikerült újra győznie a fehér-világoskék mezes Kozármislenynek (Archív fotó: Reti Attila/Kecskeméti TE)
Békéscsaba NB II labdarúgó NB II 14. forduló élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II
Már a mérkőzés elején vezetést szerzett Babinszky révén a Kozármisleny, a második félidőben pedig Kozics és Babinszky révén még két büntetőt is értékesített, így magabiztosan nyert az utolsó helyre visszacsúszó Békéscsaba ellen a labdarúgó NB II 14. fordulójában.

LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 3–0 (1–0)
Kozármisleny, 300 néző. Vezette: Katona Balázs (Máyer Gábor, Mohos Milán)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics (Dóra D., 74.), Kocsis D. (Gazdag V., 86.) – Szalka D. (Jelena, 79.), Bakó (Ebot, 79.), Máté Cs. – Babinszky (Nahirnij, 79.). Vezetőedző: Pinezits Máté
BÉKÉSCSABA: Póser – Hodonicki (Pusztai, 84.), Csató M., Kovács G.,  Kuzma (Balla, 69.), Mikló – Viczián – Ésik, Harsányi I. (Nagy G., 69.), Kóródi (Pelles, 84.) – Borsos F. (Daru B., a szünetben) Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Babinszky (8., 69. – a másodikat 11-esből, Kozics 55. – 11-esből)
MESTERMÉRLEG
Pinezits Máté: – Már azért is óriási köszönet, hogy a havazás miatti körülmények között megtarthattuk a mérkőzést. A válogatott szünetben pár apró dolgot ki akartunk javítani, ami úgy tűnik, sikerült. Végig uraltuk a mérkőzést, az ellenfélnek legfeljebb kettő nulla után voltak lehetőségei.
Csató Sándor: – Nagyon szomorú vagyok, mert amatőr gólokat kaptunk. El kell gondolkodnunk azon, hogy mi, miért történik. 


ÖSSZEFOGLALÓ
Határozottabban és magabiztosan kezdett a hazai csapat, és már a 7. percben vezetett is, bár ehhez kellett egy békéscsabai védelmi hiba is. Babinszky csapott le egy rosszul visszapasszolt labdára és rúgta be az első gólját Póser lábai között. Ezután az egész első félidőt fölényben játszotta le a Kozármisleny, az előnyét azonban nem tudta növelni. A félidő végén Borsos fejelt kapura az első vendéglehetőség végén, ez is jelezte, hogy nem tudta eldönteni a mérkőzést a hazai csapat. 

A második félidőre élesebben érkezett a Békéscsaba és mindent megtett az egyenlítésért, de az 54. percben egy kozármislenyi támadás végén büntetőhöz jutott a hazai csapat, amit Kozics értékesített és itt el is dőlt a három pont sorsa. Bár ezután volt még két távoli lövése a Békéscsabának, ám a 69. percben ismét egy büntetőt értékesített a Kozármisleny, ezúttal Babinszky rúgta be a tizenegyest. Ezt követően már csak cserék érkeztek mindkét oldalon, de a Békéscsabában már nem volt erő, a Kozármisleny magabiztos játékkal búcsúzott erre az évre a hazai közönségétől. 3–0
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a legutóbb Kecskeméten sima vereséget szenvedő Kozármisleny a már hét bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba ellen.

 

