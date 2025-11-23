Kapufákig ugyan eljutottak a fehérváriak, de a gólok elmaradtak a Szentlőrinc ellen

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZENTLŐRINC 0–0

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1508 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Király Zsolt)

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Spandler, Kojnok – Simut, Tiefenbach (Kovács B., a szünetben), Horváth T. (Varga R., 57.) – Zsótér, Ominger G. (Kovács K., 80.) – Németh D. (Dékei, 75.), Tóth L. M. (Bertók, 57.). Vezetőedző: Pető Tamás

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán – Szolgai, Décsy (Kesztyűs, 80.) – Mascoe (Adamcsek, 61.), Herczeg, Sámson (Milovanovics, 61.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Visinka Ede

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – A mérkőzés nagy részében uraltuk a játékot, igaz, hogy a fölényünk meddő volt. A mentalitással, a hozzáállással elégedett voltam, de persze most csalódottak vagyunk az eredmény miatt. A csatároknak bátrabbnak kell lenniük.

Visinka Ede: – Az első félidei taktikai csata után belementünk egy adok-kapokba, de még így is szerezhettünk volna gólt. Nem vagyok elégedetlen az egy ponttal, még sokat jelenthet később.



ÖSSZEFOGLALÓ

Lelkesen keresi a Videoton FC Fehérvár régi-új trénere azt az összeállítást, amellyel csapata méltó a klub hírnevéhez és eredményes tud lenni. Pető Tamás így egy átvariált kezdőt dobott harcba a Szentlőrinc ellen, és az első félidőben küzdött is együttese. Azonban hiába uralta a játékot a Vidi 35 percen át, sebességben nem tudott ellenfele fölé nőni, és nem volt túlságosan veszélyes a kapura. A Szentlőrinc a szünet előtt nem sokkal jutott először el a hazai kapuig, de erejéből csak szögletekre tellett.

A fordulás után kiegyenlített lett a játék, Pető Tamás támadókkal frissített, Bertók Dániel pedig a bal kapufát is tesztelte. Ugyanakkor a Szentlőrinc is pontosabbá vált, Nagy Gergelynek kétszer is nagyot kellett védenie. A játékrész második felében megint a hazaiak voltak élénkebbek, Kovács Krisztián is a kapufát találta el. Pető Tamás ponttal tért vissza a Vidihez, de a gólra, győzelemre továbbra is várni kell Fehérváron. 0–0



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a régi-új vezetőedző, Pető Tamás által irányított Videoton a Szentlőrinc ellen.