Nemzeti Sportrádió

Hajrában szerzett góllal nyert a DVKT II a Tarpa ellen

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.01. 15:11
null
Két vereség után javított a Diósgyőr második csapata (Fotó: dvtk.eu)
Címkék
DVTK II NB III Északkeleti csoport Tarpa SC NB III
A labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában a Tarpa a 13. percben előnybe került a Diósgyőri VTK II otthonában, azonban a hazaiak a második félidőben fordítottak és 2–1-re nyertek.

NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT, szombati mérkőzés
Diósgyőri VTK II F4R–Tarpa SC 2–1
Vasárnap rendezik
13.00: Tiszafüredi VSE–Eger SE
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Debreceni EAC–Füzesabony SC
13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Gödöllői SK
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Kisvárda Master Good II
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni VSC II
13.00: Putnok FC–FC Hatvan

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Cigánd

13

8

4

1

26–11

+15

28

2. Kisvárda II

13

8

3

2

28–12

+16

27

3. Tiszafüred

13

7

4

2

28–12

+16

25

4. DEAC

13

7

4

2

21–10

+11

25

5. Tarpa

14

7

3

4

21–14

+7

24

6. DVSC II

13

5

4

4

26–18

+8

19

7. Putnok

13

5

3

5

18–19

–1

18

8. DVTK II

14

5

2

7

23–26

–3

17

9. Sényő

13

5

2

6

15–27

–12

17

10. Eger

13

5

2

6

14–26

–12

17

11. Gödöllő

13

4

3

6

20–19

+1

15

12. Füzesabony

13

3

5

5

11–13

–2

14

13. Ózd

13

3

4

6

21–28

–7

13

14. Tiszaújváros

13

3

4

6

14–26

–12

13

15. Nyíregyháza II

13

3

2

8

18–27

–9

11

16. Hatvan

13

2

1

10

16–32

–16

7

 

 

DVTK II NB III Északkeleti csoport Tarpa SC NB III
Legfrissebb hírek

A Bicske egy góllal legyőzte a PAFC II-t az NB III-ban

Labdarúgó NB II
22 órája

NB III: tizenhárom forduló után is hibátlan maradt a Gyirmót

Labdarúgó NB II
2025.10.26. 15:51

NB III: csak döntetlent játszott otthon, elveszítheti első helyét a Kisvárda II

Labdarúgó NB II
2025.10.25. 14:59

NB III: a Gyirmót 12 forduló után is hibátlan; három csoportban váltás volt az első helyen

Labdarúgó NB II
2025.10.19. 19:13

NB III: hajrában szerzett gólokkal nyert Pápán a Puskás Akadémia II

Labdarúgó NB II
2025.10.18. 15:37

NB III-as csapat vezetőedzője lett Kondás Elemér

Labdarúgó NB II
2025.10.14. 23:22

Hosszabb kihagyás után Pécsen bizonyíthat a Szentlőrincet nyáron elhagyó csatár

Labdarúgó NB II
2025.10.14. 08:58

NB III: Böde Dániel és Szabó János is pályára lépett, nyert a Paks II

Labdarúgó NB II
2025.10.12. 15:49
Ezek is érdekelhetik