NB III: csak döntetlent játszott otthon, elveszítheti első helyét a Kisvárda II
A Kisvárda második csapata hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Tiszaújvárossal a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjának 13. fordulójában.
Egyetlen mérkőzést rendeztek szombaton az NB III-ban, az északnyugaton listavezető Kisvárda II fogadta a Tiszaújvárost.
A vendégek Bernáth Bence révén 13 perc után szereztek vezetést, a 88. percben a csereként beállt Balogun egyenlített.
A Kisvárda a pontvesztés miatt elveszítheti első helyét, amennyiben a Tiszafüred és/vagy a Cigánd nyer vasárnap.
NB III, ÉSZAKKELETI CSOPORT, 13. FORDULÓ
Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kisvárda II.
|13
|8
|3
|2
|28–12
|+16
|27
|2. Tiszafüred
|12
|7
|4
|1
|26–9
|+17
|25
|3. Cigánd
|12
|7
|4
|1
|25–11
|+14
|25
|4. DEAC
|12
|6
|4
|2
|20–10
|+10
|22
|5. Tarpa
|12
|6
|3
|3
|18–12
|+6
|21
|6. Putnok
|12
|5
|3
|4
|18–17
|+1
|18
|7. DVSC II.
|12
|4
|4
|4
|24–17
|+7
|16
|8. Gödöllő
|12
|4
|2
|6
|20–19
|+1
|14
|9. DVTK II.
|12
|4
|2
|6
|20–23
|–3
|14
|10. Sényő
|12
|4
|2
|6
|12–25
|–13
|14
|10. Eger
|12
|4
|2
|6
|12–25
|–13
|14
|12. Füzesabony
|12
|3
|4
|5
|11–13
|–2
|13
|13. Ózd
|12
|3
|4
|5
|21–27
|–6
|13
|14. Tiszaújváros
|13
|3
|4
|6
|14–26
|–12
|13
|15. Nyíregyháza II.
|12
|3
|2
|7
|18–26
|–8
|11
|16. Hatvan
|12
|2
|1
|9
|15–30
|–15
|7
