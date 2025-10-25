Nemzeti Sportrádió

NB III: csak döntetlent játszott otthon, elveszítheti első helyét a Kisvárda II

2025.10.25. 14:59
(Fotó: Kisvárda FC)
Tiszaújváros Kisvárda II NB III
A Kisvárda második csapata hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Tiszaújvárossal a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjának 13. fordulójában.

Egyetlen mérkőzést rendeztek szombaton az NB III-ban, az északnyugaton listavezető Kisvárda II fogadta a Tiszaújvárost.

A vendégek Bernáth Bence révén 13 perc után szereztek vezetést, a 88. percben a csereként beállt Balogun egyenlített.

A Kisvárda a pontvesztés miatt elveszítheti első helyét, amennyiben a Tiszafüred és/vagy a Cigánd nyer vasárnap.

NB III, ÉSZAKKELETI CSOPORT, 13. FORDULÓ
Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Kisvárda II.1383228–12+16 27 
2. Tiszafüred1274126–9+17 25 
3. Cigánd1274125–11+14 25 
4. DEAC1264220–10+10 22 
5. Tarpa1263318–12+6 21 
6. Putnok1253418–17+1 18 
7. DVSC II.1244424–17+7 16 
8. Gödöllő1242620–19+1 14 
9. DVTK II.1242620–23–3 14 
10. Sényő1242612–25–13 14 
10. Eger1242612–25–13 14 
12. Füzesabony1234511–13–2 13 
13. Ózd1234521–27–6 13 
14. Tiszaújváros1334614–26–12 13 
15. Nyíregyháza II.1232718–26–8 11 
16. Hatvan1221915–30–15 

 

Ezek is érdekelhetik