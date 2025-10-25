NB III: csak döntetlent játszott otthon, elveszítheti első helyét a Kisvárda II

Egyetlen mérkőzést rendeztek szombaton az NB III-ban, az északnyugaton listavezető Kisvárda II fogadta a Tiszaújvárost.

A vendégek Bernáth Bence révén 13 perc után szereztek vezetést, a 88. percben a csereként beállt Balogun egyenlített.

A Kisvárda a pontvesztés miatt elveszítheti első helyét, amennyiben a Tiszafüred és/vagy a Cigánd nyer vasárnap.

NB III, ÉSZAKKELETI CSOPORT, 13. FORDULÓ

Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1