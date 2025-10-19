Nemzeti Sportrádió

NB III: a Gyirmót 12 forduló után is hibátlan; három csoportban váltás volt az első helyen

2025.10.19. 19:13
Gólöröm a Mosonmagyaróvár ellen – egyelőre megállíthatatlan az Északnyugati csoport első helyezettje (Fotó: Gyirmót FC Győr Facebook)
A Gyirmót hazai pályán 1–0-ra megnyerte a Mosonmagyaróvár elleni vasárnap esti presztízsmeccset, és 12 forduló után is százszázalékos mérleggel vezeti a labdarúgó NB III Északnyugati csoportját. A Délkeleti csoportban a Gyula visszavette az első helyet az idénybeli első vereségét elszenvedő Monortól, Északkeleten a Kisvárda II állt az élre – saját győzelmén túl a DEAC–Tiszafüred rangadó döntetlenjének következtében –, és váltás volt Délnyugaton is: az FTC II a 91. percben esett góllal kikapott Majoson, így megint a Nagykanizsa vezeti a csoportot.

Érdekesség, hogy két korábbi NB I-es futballista is fontos gólt szerzett vasárnap az utolsó pillanatokban: Simon Krisztián (Újpest II) a 94. percben rúgta csapata egyenlítő gólját a Haladás ellen, míg a 2013–2014-es NB I-es idény gólkirálya, Simon Attila a 90. percben értékesítette azt a büntetőt, amelyikkel a Pénzügyőr meglepetésre 3–2-re győzött Kaposváron.

A Monor súlyos szegedi veresége ezt jelenti, hogy az említett Gyirmót mellett már csak a vasárnap Szekszárdon gólzáporos győzelmet arató Dunaújváros veretlen az NB III mezőnyében.

LABDARÚGÓ NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Kisvárda Master Good II 1–3
Sényő FC-ZMB Building–Eger SE 3–0
Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE 0–0
Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye 2–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabony SC 1–0
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II 2–0
Putnok FC–Debreceni VSC II 1–3
FC Hatvan–Tarpa SC 1–2

   
AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
  1. Kisvárda II.

12

8

2

2

27–11

+16

26

  2. Tiszafüred

12

7

4

1

26–9

+17

25

  3. Cigánd

12

7

4

1

25–11

+14

25

  4. DEAC

12

6

4

2

20–10

+10

22

  5. Tarpa

12

6

3

3

18–12

+6

21

  6. Putnok

12

5

3

4

18–17

+1

18

  7. DVSC II.

12

4

4

4

24–17

+7

16

  8. Gödöllő

12

4

2

6

20–19

+1

14

  9. DVTK II.

12

4

2

6

20–23

–3

14

10. Sényő

12

4

2

6

12–25

–13

14

10. Eger

12

4

2

6

12–25

–13

14

12. Füzesabony

12

3

4

5

11–13

–2

13

13. Ózd

12

3

4

5

21–27

–6

13

14. Tiszaújváros

12

3

3

6

13–25

–12

12

15. Nyíregyháza II.

12

3

2

7

18–26

–8

11

16. Hatvan

12

2

1

9

15–30

–15

7

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya 1–2
Dorogi FC–Balatonfüredi FC 3–0
Bicskei TC–Komárom VSE 2–4
VSC 2015 Veszprém–FC Sopron 0–0
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II 1–3
Ikoba Beton Zsámbék–Budaörs 1–2
Szombathelyi Haladás–Újpest FC II 1–1
Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0

   
AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
  1. Gyirmót

12

12

44–10

+34

36

  2. Puskás II.

12

10

2

30–9

+21

30

  3. Dorog

12

9

3

19–11

+8

27

  4. Mosonmagyaróvár

12

7

2

3

22–10

+12

23

  5. Tatabánya

12

7

5

19–17

+2

21

  6. Komárom

12

6

2

4

19–14

+5

20

  7. Sopron

12

6

2

4

17–20

–3

20

  8. Veszprém

12

4

3

5

12–14

–2

15

  9. ETO Akadémia

12

4

1

7

20–26

–6

13

10. Bicske

12

3

4

5

17–19

–2

13

11. Budaörs

12

3

3

6

14–24

–10

12

12. Balatonfüred

12

2

5

5

10–19

–9

11

13. Pápa

12

3

1

8

21–26

–5

10

14. Zsámbék

12

3

1

8

18–37

–19

10

15. Haladás

12

1

3

8

11–22

–11

6

16. Újpest II.

12

1

3

8

12–27

–15

6

 

DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–III. kerületi TVE 0–0
Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–0
ESMTK–Békéscsaba 1912 Előre II 1–1
BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC 1–1
Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE 3–0
Szegedi VSE–Monor SE 4–1
Martfűi LSE–Csepel SC 1–0
Dunaharaszti MTK–Meton-FC Dabas SE 1–2

   
A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
  1. Gyula

12

9

1

2

37–10

+27

28

  2. Monor

12

8

3

1

25–11

+14

27

  3. Dabas

12

7

2

3

21–11

+10

23

  4. ESMTK

12

7

2

3

18–9

+9

23

  5. Szeged VSE

12

6

2

4

20–16

+4

20

  6. Vasas II.

12

5

5

2

23–12

+11

20

  7. III. kerületi TVE

12

5

4

3

21–16

+5

19

  8. Hódmezővásárhely

12

5

3

4

24–20

+4

18

  9. Csepel

12

5

1

6

15–16

–1

16

10. Dunaharaszti

12

4

2

6

17–26

–9

14

11. BKV Előre

12

4

2

6

16–27

–11

14

12. Martfű

12

4

8

9–29

–20

12

13. Békéscsaba

12

3

2

7

13–21

–8

11

14. Szeged-Cs. II.

12

3

2

7

15–28

–13

11

15. Honvéd II.

12

2

5

5

14–13

+1

11

16. Tiszaföldvár

12

1

11

10–33

–23

3

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Pécsi MFC–MTK Budapest II 1–1
Szekszárdi UFC–Dunaújváros FC 0–4
Majosi SE–Ferencvárosi TC II 2–1
Kaposvári Rákóczi FC–Pénzügyőr SE 2–3
BFC Siófok–Paksi FC II 2–1
Greenplan Balatonlelle SE–Érdi VSE 0–1
FC Nagykanizsa–Dombóvári FC 3–1
Iváncsa KSE–PTE-PEAC 2–1

   
A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
  1. Nagykanizsa

12

9

1

2

24–13

+11

28

  2. Dunaújváros

12

7

5

28–8

+20

26

  3. FTC II.

12

8

1

3

27–12

+15

25

  4. Kaposvár

12

7

2

3

24–17

+7

23

  5. MTK II.

12

7

1

4

35–15

+20

22

  6. Pécsi MFC

12

6

4

2

25–7

+18

22

  7. Majosi SE

12

6

2

4

28–20

+8

20

  8. Iváncsa

12

6

2

4

22–17

+5

20

  9. Érd

12

5

3

4

16–10

+6

18

10. Szekszárd

12

5

1

6

16–31

–15

16

11. Paks II.

12

4

8

12–24

–12

12

12. PTE-PEAC

12

3

2

7

17–23

–6

11

13. Siófok

12

3

1

8

9–28

–19

10

14. Pénzügyőr

12

2

2

8

12–22

–10

8

15. Balatonlelle

12

2

2

8

6–26

–20

8

16. Dombóvár

12

3

9

12–40

–28

3

 

 

Ezek is érdekelhetik