NB III: a Gyirmót 12 forduló után is hibátlan; három csoportban váltás volt az első helyen
Érdekesség, hogy két korábbi NB I-es futballista is fontos gólt szerzett vasárnap az utolsó pillanatokban: Simon Krisztián (Újpest II) a 94. percben rúgta csapata egyenlítő gólját a Haladás ellen, míg a 2013–2014-es NB I-es idény gólkirálya, Simon Attila a 90. percben értékesítette azt a büntetőt, amelyikkel a Pénzügyőr meglepetésre 3–2-re győzött Kaposváron.
A Monor súlyos szegedi veresége ezt jelenti, hogy az említett Gyirmót mellett már csak a vasárnap Szekszárdon gólzáporos győzelmet arató Dunaújváros veretlen az NB III mezőnyében.
LABDARÚGÓ NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Kisvárda Master Good II 1–3
Sényő FC-ZMB Building–Eger SE 3–0
Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE 0–0
Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye 2–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabony SC 1–0
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II 2–0
Putnok FC–Debreceni VSC II 1–3
FC Hatvan–Tarpa SC 1–2
|AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Kisvárda II.
12
8
2
2
27–11
+16
26
|2. Tiszafüred
12
7
4
1
26–9
+17
25
|3. Cigánd
12
7
4
1
25–11
+14
25
|4. DEAC
12
6
4
2
20–10
+10
22
|5. Tarpa
12
6
3
3
18–12
+6
21
|6. Putnok
12
5
3
4
18–17
+1
18
|7. DVSC II.
12
4
4
4
24–17
+7
16
|8. Gödöllő
12
4
2
6
20–19
+1
14
|9. DVTK II.
12
4
2
6
20–23
–3
14
|10. Sényő
12
4
2
6
12–25
–13
14
|10. Eger
12
4
2
6
12–25
–13
14
|12. Füzesabony
12
3
4
5
11–13
–2
13
|13. Ózd
12
3
4
5
21–27
–6
13
|14. Tiszaújváros
12
3
3
6
13–25
–12
12
|15. Nyíregyháza II.
12
3
2
7
18–26
–8
11
|16. Hatvan
12
2
1
9
15–30
–15
7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya 1–2
Dorogi FC–Balatonfüredi FC 3–0
Bicskei TC–Komárom VSE 2–4
VSC 2015 Veszprém–FC Sopron 0–0
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II 1–3
Ikoba Beton Zsámbék–Budaörs 1–2
Szombathelyi Haladás–Újpest FC II 1–1
Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0
|AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Gyirmót
12
12
–
–
44–10
+34
36
|2. Puskás II.
12
10
–
2
30–9
+21
30
|3. Dorog
12
9
–
3
19–11
+8
27
|4. Mosonmagyaróvár
12
7
2
3
22–10
+12
23
|5. Tatabánya
12
7
–
5
19–17
+2
21
|6. Komárom
12
6
2
4
19–14
+5
20
|7. Sopron
12
6
2
4
17–20
–3
20
|8. Veszprém
12
4
3
5
12–14
–2
15
|9. ETO Akadémia
12
4
1
7
20–26
–6
13
|10. Bicske
12
3
4
5
17–19
–2
13
|11. Budaörs
12
3
3
6
14–24
–10
12
|12. Balatonfüred
12
2
5
5
10–19
–9
11
|13. Pápa
12
3
1
8
21–26
–5
10
|14. Zsámbék
12
3
1
8
18–37
–19
10
|15. Haladás
12
1
3
8
11–22
–11
6
|16. Újpest II.
12
1
3
8
12–27
–15
6
DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–III. kerületi TVE 0–0
Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–0
ESMTK–Békéscsaba 1912 Előre II 1–1
BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC 1–1
Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE 3–0
Szegedi VSE–Monor SE 4–1
Martfűi LSE–Csepel SC 1–0
Dunaharaszti MTK–Meton-FC Dabas SE 1–2
|A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Gyula
12
9
1
2
37–10
+27
28
|2. Monor
12
8
3
1
25–11
+14
27
|3. Dabas
12
7
2
3
21–11
+10
23
|4. ESMTK
12
7
2
3
18–9
+9
23
|5. Szeged VSE
12
6
2
4
20–16
+4
20
|6. Vasas II.
12
5
5
2
23–12
+11
20
|7. III. kerületi TVE
12
5
4
3
21–16
+5
19
|8. Hódmezővásárhely
12
5
3
4
24–20
+4
18
|9. Csepel
12
5
1
6
15–16
–1
16
|10. Dunaharaszti
12
4
2
6
17–26
–9
14
|11. BKV Előre
12
4
2
6
16–27
–11
14
|12. Martfű
12
4
–
8
9–29
–20
12
|13. Békéscsaba
12
3
2
7
13–21
–8
11
|14. Szeged-Cs. II.
12
3
2
7
15–28
–13
11
|15. Honvéd II.
12
2
5
5
14–13
+1
11
|16. Tiszaföldvár
12
1
–
11
10–33
–23
3
DÉLNYUGATI CSOPORT
Pécsi MFC–MTK Budapest II 1–1
Szekszárdi UFC–Dunaújváros FC 0–4
Majosi SE–Ferencvárosi TC II 2–1
Kaposvári Rákóczi FC–Pénzügyőr SE 2–3
BFC Siófok–Paksi FC II 2–1
Greenplan Balatonlelle SE–Érdi VSE 0–1
FC Nagykanizsa–Dombóvári FC 3–1
Iváncsa KSE–PTE-PEAC 2–1
|A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Nagykanizsa
12
9
1
2
24–13
+11
28
|2. Dunaújváros
12
7
5
–
28–8
+20
26
|3. FTC II.
12
8
1
3
27–12
+15
25
|4. Kaposvár
12
7
2
3
24–17
+7
23
|5. MTK II.
12
7
1
4
35–15
+20
22
|6. Pécsi MFC
12
6
4
2
25–7
+18
22
|7. Majosi SE
12
6
2
4
28–20
+8
20
|8. Iváncsa
12
6
2
4
22–17
+5
20
|9. Érd
12
5
3
4
16–10
+6
18
|10. Szekszárd
12
5
1
6
16–31
–15
16
|11. Paks II.
12
4
–
8
12–24
–12
12
|12. PTE-PEAC
12
3
2
7
17–23
–6
11
|13. Siófok
12
3
1
8
9–28
–19
10
|14. Pénzügyőr
12
2
2
8
12–22
–10
8
|15. Balatonlelle
12
2
2
8
6–26
–20
8
|16. Dombóvár
12
–
3
9
12–40
–28
3