NB III: a Gyirmót 12 forduló után is hibátlan; három csoportban váltás volt az első helyen

Érdekesség, hogy két korábbi NB I-es futballista is fontos gólt szerzett vasárnap az utolsó pillanatokban: Simon Krisztián (Újpest II) a 94. percben rúgta csapata egyenlítő gólját a Haladás ellen, míg a 2013–2014-es NB I-es idény gólkirálya, Simon Attila a 90. percben értékesítette azt a büntetőt, amelyikkel a Pénzügyőr meglepetésre 3–2-re győzött Kaposváron.

A Monor súlyos szegedi veresége ezt jelenti, hogy az említett Gyirmót mellett már csak a vasárnap Szekszárdon gólzáporos győzelmet arató Dunaújváros veretlen az NB III mezőnyében.

LABDARÚGÓ NB III

12. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II F4R–Kisvárda Master Good II 1–3

Sényő FC-ZMB Building–Eger SE 3–0

Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE 0–0

Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye 2–0

Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabony SC 1–0

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II 2–0

Putnok FC–Debreceni VSC II 1–3

FC Hatvan–Tarpa SC 1–2

AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA 1. Kisvárda II. 12 8 2 2 27–11 +16 26 2. Tiszafüred 12 7 4 1 26–9 +17 25 3. Cigánd 12 7 4 1 25–11 +14 25 4. DEAC 12 6 4 2 20–10 +10 22 5. Tarpa 12 6 3 3 18–12 +6 21 6. Putnok 12 5 3 4 18–17 +1 18 7. DVSC II. 12 4 4 4 24–17 +7 16 8. Gödöllő 12 4 2 6 20–19 +1 14 9. DVTK II. 12 4 2 6 20–23 –3 14 10. Sényő 12 4 2 6 12–25 –13 14 10. Eger 12 4 2 6 12–25 –13 14 12. Füzesabony 12 3 4 5 11–13 –2 13 13. Ózd 12 3 4 5 21–27 –6 13 14. Tiszaújváros 12 3 3 6 13–25 –12 12 15. Nyíregyháza II. 12 3 2 7 18–26 –8 11 16. Hatvan 12 2 1 9 15–30 –15 7

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya 1–2

Dorogi FC–Balatonfüredi FC 3–0

Bicskei TC–Komárom VSE 2–4

VSC 2015 Veszprém–FC Sopron 0–0

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II 1–3

Ikoba Beton Zsámbék–Budaörs 1–2

Szombathelyi Haladás–Újpest FC II 1–1

Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA 1. Gyirmót 12 12 – – 44–10 +34 36 2. Puskás II. 12 10 – 2 30–9 +21 30 3. Dorog 12 9 – 3 19–11 +8 27 4. Mosonmagyaróvár 12 7 2 3 22–10 +12 23 5. Tatabánya 12 7 – 5 19–17 +2 21 6. Komárom 12 6 2 4 19–14 +5 20 7. Sopron 12 6 2 4 17–20 –3 20 8. Veszprém 12 4 3 5 12–14 –2 15 9. ETO Akadémia 12 4 1 7 20–26 –6 13 10. Bicske 12 3 4 5 17–19 –2 13 11. Budaörs 12 3 3 6 14–24 –10 12 12. Balatonfüred 12 2 5 5 10–19 –9 11 13. Pápa 12 3 1 8 21–26 –5 10 14. Zsámbék 12 3 1 8 18–37 –19 10 15. Haladás 12 1 3 8 11–22 –11 6 16. Újpest II. 12 1 3 8 12–27 –15 6

DÉLKELETI CSOPORT

Budapest Honvéd FC II–III. kerületi TVE 0–0

Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–0

ESMTK–Békéscsaba 1912 Előre II 1–1

BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC 1–1

Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE 3–0

Szegedi VSE–Monor SE 4–1

Martfűi LSE–Csepel SC 1–0

Dunaharaszti MTK–Meton-FC Dabas SE 1–2

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA 1. Gyula 12 9 1 2 37–10 +27 28 2. Monor 12 8 3 1 25–11 +14 27 3. Dabas 12 7 2 3 21–11 +10 23 4. ESMTK 12 7 2 3 18–9 +9 23 5. Szeged VSE 12 6 2 4 20–16 +4 20 6. Vasas II. 12 5 5 2 23–12 +11 20 7. III. kerületi TVE 12 5 4 3 21–16 +5 19 8. Hódmezővásárhely 12 5 3 4 24–20 +4 18 9. Csepel 12 5 1 6 15–16 –1 16 10. Dunaharaszti 12 4 2 6 17–26 –9 14 11. BKV Előre 12 4 2 6 16–27 –11 14 12. Martfű 12 4 – 8 9–29 –20 12 13. Békéscsaba 12 3 2 7 13–21 –8 11 14. Szeged-Cs. II. 12 3 2 7 15–28 –13 11 15. Honvéd II. 12 2 5 5 14–13 +1 11 16. Tiszaföldvár 12 1 – 11 10–33 –23 3

DÉLNYUGATI CSOPORT

Pécsi MFC–MTK Budapest II 1–1

Szekszárdi UFC–Dunaújváros FC 0–4

Majosi SE–Ferencvárosi TC II 2–1

Kaposvári Rákóczi FC–Pénzügyőr SE 2–3

BFC Siófok–Paksi FC II 2–1

Greenplan Balatonlelle SE–Érdi VSE 0–1

FC Nagykanizsa–Dombóvári FC 3–1

Iváncsa KSE–PTE-PEAC 2–1