A Bicske egy góllal legyőzte a PAFC II-t az NB III-ban
Egy mérkőzést már pénteken megrendeztek a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 14. fordulójában, ezen a Bicskei TC Knolmár Milán 41. percben szerzett góljával 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémia II-t.
LABDARÚGÓ NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
14. FORDULÓ
Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II 1–0
A TOVÁBBI PROGRAM
November 2., vasárnap
11.00: ETO Akadémia–Komárom VSE
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Credobus Mosonmagyaróvár
13.00: Dorogi FC–FC Sopron
13.00: VSC 2015 Veszprém–Budaörs
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Újpest FC II
13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Szombathelyi Haladás
15.00: Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|13
|13
|–
|–
|45–10
|+35
|39
|2. Puskás Akadémia II.
|14
|10
|–
|4
|31–12
|+19
|30
|3. Dorog
|13
|9
|1
|3
|22–14
|+8
|28
|4. Mosonmagyaróvár
|13
|7
|2
|4
|22–12
|+10
|23
|5. Tatabánya
|13
|7
|–
|6
|19–18
|+1
|21
|6. Komárom
|13
|6
|3
|4
|22–17
|+5
|21
|7. Sopron
|13
|6
|3
|4
|18–21
|–3
|21
|8. Veszprém
|13
|5
|3
|5
|14–15
|–1
|18
|9. Bicske
|14
|4
|5
|5
|19–20
|–1
|17
|10. ETO Akadémia
|13
|5
|1
|7
|23–26
|–3
|16
|11. Budaörs
|13
|4
|3
|6
|18–26
|–8
|15
|12. Zsámbék
|13
|3
|2
|8
|19–38
|–19
|11
|13. Balatonfüred
|13
|2
|5
|6
|10–22
|–12
|11
|14. Pápa
|13
|3
|1
|9
|23–30
|–7
|10
|15. Szombathelyi Haladás
|13
|2
|3
|8
|13–22
|–9
|9
|16. Újpest II.
|13
|1
|4
|8
|13–28
|–15
|7
