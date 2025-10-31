Nemzeti Sportrádió

A Bicske egy góllal legyőzte a PAFC II-t az NB III-ban

2025.10.31. 19:02
Krupa Zsolték (fehérben) egy góllal alulmaradtak a Bicske otthonában (Fotó: puskasakademia.hu)
Egy mérkőzést már pénteken megrendeztek a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 14. fordulójában, ezen a Bicskei TC Knolmár Milán 41. percben szerzett góljával 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémia II-t.

LABDARÚGÓ NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
14. FORDULÓ
Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II 1–0

A TOVÁBBI PROGRAM
November 2., vasárnap
11.00: ETO Akadémia–Komárom VSE
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Credobus Mosonmagyaróvár
13.00: Dorogi FC–FC Sopron
13.00: VSC 2015 Veszprém–Budaörs
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Újpest FC II
13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Szombathelyi Haladás
15.00: Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Gyirmót131345–10+3539
2. Puskás Akadémia II.1410431–12+1930
3. Dorog1391322–14+828
4. Mosonmagyaróvár1372422–12+1023
5. Tatabánya137619–18+121
6. Komárom1363422–17+521
7. Sopron1363418–21–321
8. Veszprém1353514–15–118
9. Bicske1445519–20–117
10. ETO Akadémia1351723–26–316
11. Budaörs1343618–26–815
12. Zsámbék1332819–38–1911
13. Balatonfüred1325610–22–1211
14. Pápa1331923–30–710
15. Szombathelyi Haladás1323813–22–99
16. Újpest II.1314813–28–157

 

 

Bicske Puskás Akadémia II NB III
