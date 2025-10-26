NB III: tizenhárom forduló után is hibátlan maradt a Gyirmót
LABDARÚGÓ NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II F4R 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–1
Füzesabony SC–Gödöllői SK 0–0
Eger SE–FC Hatvan 2–1
Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC 0–1
Tiszafüredi VSE–Sényő FC-ZMB Building 2–3
Tarpa SC–Putnok FC 2–0
Szombaton játszották
Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1
|AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Cigánd
|13
|8
|4
|1
|26–11
|+15
|28
|2. Kisvárda II
|13
|8
|3
|2
|28–12
|+16
|27
|3. Tiszafüred
|13
|7
|4
|2
|28–12
|+16
|25
|4. DEAC
|13
|7
|4
|2
|21–10
|+11
|25
|5. Tarpa
|13
|7
|3
|3
|20–12
|+8
|24
|6. DVSC II
|13
|5
|4
|4
|26–18
|+8
|19
|7. Putnok
|13
|5
|3
|5
|18–19
|–1
|18
|8. Sényő
|13
|5
|2
|6
|15–27
|–12
|17
|9. Eger
|13
|5
|2
|6
|14–26
|–12
|17
|10. Gödöllő
|13
|4
|3
|6
|20–19
|+1
|15
|11. DVTK II
|13
|4
|2
|7
|21–25
|–4
|14
|12. Füzesabony
|13
|3
|5
|5
|11–13
|–2
|14
|13. Ózd
|13
|3
|4
|6
|21–28
|–7
|13
|14. Tiszaújváros
|13
|3
|4
|6
|14–26
|–12
|13
|15. Nyíregyháza II
|13
|3
|2
|8
|18–27
|–9
|11
|16. Hatvan
|13
|2
|1
|10
|16–32
|–16
|7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–Ikoba Beton Zsámbék 1–1
Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém 1–2
Balatonfüredi FC–ETO Akadémia 0–3
Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr 0–1
Budaörs–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–2
Komárom VSE–Dorogi FC 3–3
Credobus Mosonmagyaróvár–Szombathelyi Haladás 0–2
16.00: FC Sopron–Bicskei TC
|AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|13
|13
|–
|–
|45–10
|+35
|39
|2. Puskás Akadémia II
|13
|10
|–
|3
|31–11
|+20
|30
|3. Dorog
|13
|9
|1
|3
|22–14
|+8
|28
|4. Mosonmagyaróvár
|13
|7
|2
|4
|22–12
|+10
|23
|5. Tatabánya
|13
|7
|–
|6
|19–18
|+1
|21
|6. Komárom
|13
|6
|3
|4
|22–17
|+5
|21
|7. Sopron
|12
|6
|2
|4
|17–20
|–3
|20
|8. Veszprém
|13
|5
|3
|5
|14–15
|–1
|18
|9. ETO Akadémia
|13
|5
|1
|7
|23–26
|–3
|16
|10. Budaörs
|13
|4
|3
|6
|18–26
|–8
|15
|11. Bicske
|12
|3
|4
|5
|17–19
|–2
|13
|12. Zsámbék
|13
|3
|2
|8
|19–38
|–19
|11
|13. Balatonfüred
|13
|2
|5
|6
|10–22
|–12
|11
|14. Pápa
|13
|3
|1
|9
|23–30
|–7
|10
|15. Szombathelyi Haladás
|13
|2
|3
|8
|13–22
|–9
|9
|16. Újpest II
|13
|1
|4
|8
|13–28
|–15
|7
DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre II–Vasas FC II 0–3
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Dunaharaszti MTK 1–2
III. kerületi TVE–BKV Előre 3–2
Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK 0–3
Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE 1–2
Csepel SC–Szegedi VSE 0–1
Monor SE–Gyulai Termál FC 2–1
Tiszaföldvár SE–Budapest Honvéd FC II 2–2
|A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Monor
|13
|9
|3
|1
|27–12
|+15
|30
|2. Gyula
|13
|9
|1
|3
|38–12
|+26
|28
|3. ESMTK
|13
|8
|2
|3
|21–9
|+12
|26
|4. Dabas
|13
|7
|2
|4
|22–13
|+9
|23
|5. Szeged VSE
|13
|7
|2
|4
|21–16
|+5
|23
|6. Vasas II
|13
|6
|5
|2
|26–12
|+14
|23
|7. III. kerületi TVE
|13
|6
|4
|3
|24–18
|+6
|22
|8. Hódmezővásárhely
|13
|5
|3
|5
|24–23
|+1
|18
|9. Dunaharaszti
|13
|5
|2
|6
|19–27
|–8
|17
|10. Csepel
|13
|5
|1
|7
|15–17
|–2
|16
|11. Martfű
|13
|5
|–
|8
|11–30
|–19
|15
|12. BKV Előre
|13
|4
|2
|7
|18–30
|–12
|14
|13. Honvéd II
|13
|2
|6
|5
|16–15
|+1
|12
|14. Békéscsaba II
|13
|3
|2
|8
|13–24
|–11
|11
|15. Szeged-Csanád II
|13
|3
|2
|8
|16–30
|–14
|11
|16. Tiszaföldvár
|13
|1
|1
|11
|12–35
|–23
|4
DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC 3–0
MTK Budapest II–Iváncsa KSE 2–1
Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC 0–4
PTE-PEAC–FC Nagykanizsa 1–1
Dombóvári FC–Greenplan Balatonlelle SE 0–3
Érdi VSE–BFC Siófok 1–0
Pénzügyőr SE–Majosi SE 0–4
17.00: Dunaújváros FC–Pécsi MFC
|A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Nagykanizsa
|13
|9
|2
|2
|25–14
|+11
|29
|2. FTC II
|13
|9
|1
|3
|30–12
|+18
|28
|3. Kaposvár
|13
|8
|2
|3
|28–17
|+11
|26
|4. Dunaújváros
|12
|7
|5
|–
|28–8
|+20
|26
|5. MTK II
|13
|8
|1
|4
|37–16
|+21
|25
|6. Majosi SE
|13
|7
|2
|4
|32–20
|+12
|23
|7. Pécsi MFC
|12
|6
|4
|2
|25–7
|+18
|22
|8. Érd
|13
|6
|3
|4
|17–10
|+7
|21
|9. Iváncsa
|13
|6
|2
|5
|23–19
|+4
|20
|10. Szekszárd
|13
|5
|1
|7
|16–34
|–18
|16
|11. Paks II
|13
|4
|–
|9
|12–28
|–16
|12
|12. PTE-PEAC
|13
|3
|3
|7
|18–24
|–6
|12
|13. Balatonlelle
|13
|3
|2
|8
|9–26
|–17
|11
|14. Siófok
|13
|3
|1
|9
|9–29
|–20
|10
|15. Pénzügyőr
|13
|2
|2
|9
|12–26
|–14
|8
|16. Dombóvár
|13
|–
|3
|10
|12–43
|–31
|3