NB III: tizenhárom forduló után is hibátlan maradt a Gyirmót

2025.10.26. 15:51
Tatabányán is nyert, még mindig hibátlan a Gyirmót (Fotó: Gyirmót FC Győr hivatalos oldala)
Gyirmót FC Győr Nagykanizsa Cigánd NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport Monor NB III Északkeleti csoport Gyula NB III Délkeleti csoport NB III
Kihasználta a Kisvárda II szombati döntetlenjét, és a Nyíregyháza Spartacus II elleni idegenbeli 1–0-s sikerével élre állt az NB III Északkeleti csoportjában a Cigánd. Északnyugaton nem hibázott, tizenharmadik mérkőzését is megnyerte az NB II-be visszavágyó Gyirmót FC Győr, amely Tatabányán győzött 1–0-ra. A Délnyugati csoportban a Nagykanizsa csak 1–1-es döntetlent játszott a PTE-PEAC otthonában, így a Szekszárdot 3–0-ra legyőző FTC II egy pontra megközelítette a zalaiakat. A Délkeleti csoportban az eddigi második helyezett Monor 2–1-re felülmúlta az eddigi éllovas Gyulai Termál FC-t, és átvette a vezetést a tabellán.

LABDARÚGÓ NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II F4R 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–1
Füzesabony SC–Gödöllői SK 0–0
Eger SE–FC Hatvan 2–1
Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC 0–1
Tiszafüredi VSE–Sényő FC-ZMB Building 2–3
Tarpa SC–Putnok FC 2–0
Szombaton játszották
Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1

   
AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Cigánd1384126–11+1528
2. Kisvárda II1383228–12+1627
3. Tiszafüred1374228–12+1625
4. DEAC1374221–10+1125
5. Tarpa1373320–12+824
6. DVSC II1354426–18+819
7. Putnok1353518–19–118
8. Sényő1352615–27–1217
9. Eger1352614–26–1217
10. Gödöllő1343620–19+115
11. DVTK II1342721–25–414
12. Füzesabony1335511–13–214
13. Ózd1334621–28–713
14. Tiszaújváros1334614–26–1213
15. Nyíregyháza II1332818–27–911
16. Hatvan13211016–32–167

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–Ikoba Beton Zsámbék 1–1
Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém 1–2
Balatonfüredi FC–ETO Akadémia 0–3
Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr 0–1
Budaörs–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–2
Komárom VSE–Dorogi FC 3–3
Credobus Mosonmagyaróvár–Szombathelyi Haladás 0–2
16.00: FC Sopron–Bicskei TC

   
AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Gyirmót131345–10+3539
2. Puskás Akadémia II1310331–11+2030
3. Dorog1391322–14+828
4. Mosonmagyaróvár1372422–12+1023
5. Tatabánya137619–18+121
6. Komárom1363422–17+521
7. Sopron1262417–20–320
8. Veszprém1353514–15–118
9. ETO Akadémia1351723–26–316
10. Budaörs1343618–26–815
11. Bicske1234517–19–213
12. Zsámbék1332819–38–1911
13. Balatonfüred1325610–22–1211
14. Pápa1331923–30–710
15. Szombathelyi Haladás1323813–22–99
16. Újpest II1314813–28–157

 

DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre II–Vasas FC II 0–3
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Dunaharaszti MTK 1–2
III. kerületi TVE–BKV Előre 3–2
Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK 0–3
Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE 1–2
Csepel SC–Szegedi VSE 0–1
Monor SE–Gyulai Termál FC 2–1
Tiszaföldvár SE–Budapest Honvéd FC II 2–2

   
A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Monor1393127–12+1530
2. Gyula1391338–12+2628
3. ESMTK1382321–9+1226
4. Dabas1372422–13+923
5. Szeged VSE1372421–16+523
6. Vasas II1365226–12+1423
7. III. kerületi TVE1364324–18+622
8. Hódmezővásárhely1353524–23+118
9. Dunaharaszti1352619–27–817
10. Csepel1351715–17–216
11. Martfű135811–30–1915
12. BKV Előre1342718–30–1214
13. Honvéd II1326516–15+112
14. Békéscsaba II1332813–24–1111
15. Szeged-Csanád II1332816–30–1411
16. Tiszaföldvár13111112–35–234

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC 3–0
MTK Budapest II–Iváncsa KSE 2–1
Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC 0–4
PTE-PEAC–FC Nagykanizsa 1–1
Dombóvári FC–Greenplan Balatonlelle SE 0–3
Érdi VSE–BFC Siófok 1–0
Pénzügyőr SE–Majosi SE 0–4
17.00: Dunaújváros FC–Pécsi MFC

   
A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Nagykanizsa1392225–14+1129
2. FTC II1391330–12+1828
3. Kaposvár1382328–17+1126
4. Dunaújváros127528–8+2026
5. MTK II1381437–16+2125
6. Majosi SE1372432–20+1223
7. Pécsi MFC1264225–7+1822
8. Érd1363417–10+721
9. Iváncsa1362523–19+420
10. Szekszárd1351716–34–1816
11. Paks II134912–28–1612
12. PTE-PEAC1333718–24–612
13. Balatonlelle133289–26–1711
14. Siófok133199–29–2010
15. Pénzügyőr1322912–26–148
16. Dombóvár1331012–43–313

 

 

Ezek is érdekelhetik