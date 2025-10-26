NB III: tizenhárom forduló után is hibátlan maradt a Gyirmót

Kihasználta a Kisvárda II szombati döntetlenjét, és a Nyíregyháza Spartacus II elleni idegenbeli 1–0-s sikerével élre állt az NB III Északkeleti csoportjában a Cigánd. Északnyugaton nem hibázott, tizenharmadik mérkőzését is megnyerte az NB II-be visszavágyó Gyirmót FC Győr, amely Tatabányán győzött 1–0-ra. A Délnyugati csoportban a Nagykanizsa csak 1–1-es döntetlent játszott a PTE-PEAC otthonában, így a Szekszárdot 3–0-ra legyőző FTC II egy pontra megközelítette a zalaiakat. A Délkeleti csoportban az eddigi második helyezett Monor 2–1-re felülmúlta az eddigi éllovas Gyulai Termál FC-t, és átvette a vezetést a tabellán.

LABDARÚGÓ NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II F4R 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–1

Füzesabony SC–Gödöllői SK 0–0

Eger SE–FC Hatvan 2–1

Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC 0–1

Tiszafüredi VSE–Sényő FC-ZMB Building 2–3

Tarpa SC–Putnok FC 2–0

Szombaton játszották

Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1 AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Cigánd 13 8 4 1 26–11 +15 28 2. Kisvárda II 13 8 3 2 28–12 +16 27 3. Tiszafüred 13 7 4 2 28–12 +16 25 4. DEAC 13 7 4 2 21–10 +11 25 5. Tarpa 13 7 3 3 20–12 +8 24 6. DVSC II 13 5 4 4 26–18 +8 19 7. Putnok 13 5 3 5 18–19 –1 18 8. Sényő 13 5 2 6 15–27 –12 17 9. Eger 13 5 2 6 14–26 –12 17 10. Gödöllő 13 4 3 6 20–19 +1 15 11. DVTK II 13 4 2 7 21–25 –4 14 12. Füzesabony 13 3 5 5 11–13 –2 14 13. Ózd 13 3 4 6 21–28 –7 13 14. Tiszaújváros 13 3 4 6 14–26 –12 13 15. Nyíregyháza II 13 3 2 8 18–27 –9 11 16. Hatvan 13 2 1 10 16–32 –16 7 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Újpest FC II–Ikoba Beton Zsámbék 1–1

Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém 1–2

Balatonfüredi FC–ETO Akadémia 0–3

Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr 0–1

Budaörs–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–2

Komárom VSE–Dorogi FC 3–3

Credobus Mosonmagyaróvár–Szombathelyi Haladás 0–2

16.00: FC Sopron–Bicskei TC AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót 13 13 – – 45–10 +35 39 2. Puskás Akadémia II 13 10 – 3 31–11 +20 30 3. Dorog 13 9 1 3 22–14 +8 28 4. Mosonmagyaróvár 13 7 2 4 22–12 +10 23 5. Tatabánya 13 7 – 6 19–18 +1 21 6. Komárom 13 6 3 4 22–17 +5 21 7. Sopron 12 6 2 4 17–20 –3 20 8. Veszprém 13 5 3 5 14–15 –1 18 9. ETO Akadémia 13 5 1 7 23–26 –3 16 10. Budaörs 13 4 3 6 18–26 –8 15 11. Bicske 12 3 4 5 17–19 –2 13 12. Zsámbék 13 3 2 8 19–38 –19 11 13. Balatonfüred 13 2 5 6 10–22 –12 11 14. Pápa 13 3 1 9 23–30 –7 10 15. Szombathelyi Haladás 13 2 3 8 13–22 –9 9 16. Újpest II 13 1 4 8 13–28 –15 7 DÉLKELETI CSOPORT

Békéscsaba 1912 Előre II–Vasas FC II 0–3

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Dunaharaszti MTK 1–2

III. kerületi TVE–BKV Előre 3–2

Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK 0–3

Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE 1–2

Csepel SC–Szegedi VSE 0–1

Monor SE–Gyulai Termál FC 2–1

Tiszaföldvár SE–Budapest Honvéd FC II 2–2 A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Monor 13 9 3 1 27–12 +15 30 2. Gyula 13 9 1 3 38–12 +26 28 3. ESMTK 13 8 2 3 21–9 +12 26 4. Dabas 13 7 2 4 22–13 +9 23 5. Szeged VSE 13 7 2 4 21–16 +5 23 6. Vasas II 13 6 5 2 26–12 +14 23 7. III. kerületi TVE 13 6 4 3 24–18 +6 22 8. Hódmezővásárhely 13 5 3 5 24–23 +1 18 9. Dunaharaszti 13 5 2 6 19–27 –8 17 10. Csepel 13 5 1 7 15–17 –2 16 11. Martfű 13 5 – 8 11–30 –19 15 12. BKV Előre 13 4 2 7 18–30 –12 14 13. Honvéd II 13 2 6 5 16–15 +1 12 14. Békéscsaba II 13 3 2 8 13–24 –11 11 15. Szeged-Csanád II 13 3 2 8 16–30 –14 11 16. Tiszaföldvár 13 1 1 11 12–35 –23 4 DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC 3–0

MTK Budapest II–Iváncsa KSE 2–1

Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC 0–4

PTE-PEAC–FC Nagykanizsa 1–1

Dombóvári FC–Greenplan Balatonlelle SE 0–3

Érdi VSE–BFC Siófok 1–0

Pénzügyőr SE–Majosi SE 0–4

17.00: Dunaújváros FC–Pécsi MFC A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Nagykanizsa 13 9 2 2 25–14 +11 29 2. FTC II 13 9 1 3 30–12 +18 28 3. Kaposvár 13 8 2 3 28–17 +11 26 4. Dunaújváros 12 7 5 – 28–8 +20 26 5. MTK II 13 8 1 4 37–16 +21 25 6. Majosi SE 13 7 2 4 32–20 +12 23 7. Pécsi MFC 12 6 4 2 25–7 +18 22 8. Érd 13 6 3 4 17–10 +7 21 9. Iváncsa 13 6 2 5 23–19 +4 20 10. Szekszárd 13 5 1 7 16–34 –18 16 11. Paks II 13 4 – 9 12–28 –16 12 12. PTE-PEAC 13 3 3 7 18–24 –6 12 13. Balatonlelle 13 3 2 8 9–26 –17 11 14. Siófok 13 3 1 9 9–29 –20 10 15. Pénzügyőr 13 2 2 9 12–26 –14 8 16. Dombóvár 13 – 3 10 12–43 –31 3