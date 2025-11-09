Egy félidő alatt eldőlt: a Vasas három góllal győzött Budafokon

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–VASAS FC 0–3 (0–3)

Budapest, BMTE Sporttelep, 700 néző. Vezette: Katona Balázs (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)

BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Fekete M., Horgosi, Posztobányi, Lapu – Varga B. (Selyem, 73.), Németh M. (Kazmouz, 61.), Stumpf (Herczeg B., 80.) – Vasvári (Kovács D., 61.), Hajdú R. (Rehó, 73.). Vezetőedző: Mészöly Géza

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka (Rab B., 71.), Hidi M S., Urblík J. (Hős, a szünetben) – Molnár Cs. (Radó, 80.), Németh B. (Horváth R., 80.), Tóth M. (Barkóczi B., 58.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Németh B. (17.. 45+1.), Tóth M. (28. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

A tabella utolsó helyén álló Budafok az első helyezett Vasast fogadta hazai pályán a másodosztály 13. fordulójának egyik kora délutáni összecsapásán. A találkozó a vezetőedzők szempontjából is különös jelentőséggel bírhatott. A budafokiak jelenlegi vezetőedzője, Mészöly Géza a múltban a Vasast, a Vasas jelenlegi vezetőedzője, Erős Gábor a múltban a Budafokot is irányította.

Az angyalföldiek nyolc veretlen bajnokival – melyből a legutóbbi ötöt kapott gól nélkül vívták meg – a hátuk mögött érkeztek a XXII. kerületbe. A budafokiak legutóbbi két bajnokijukat gólt sem szerezve veszítették el idegenben, hazai pályán pedig utoljára augusztus végén tudtak győzelmet aratni.

Mindössze 17 perc kellett a vendégeknek ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést. A hetek óta bombaformában játszó Urblík József remekül ugratta ki a meglepetésre kezdőbe kerülő Németh Barnabást, aki 13 méterről a kilépő Ecseri Máté mellett a kapu közepébe lőtt. A 20. percben Sztojka Dominik 23 méterről elvégzett szabadrúgása után a felső lécen csattant a labda. Érdekesség, hogy az előző szezont kölcsönben Budafokon töltő Sztojka több gólt is hasonló pontrúgásból szerzett budafokiként. A 28. percben Tóth Milán duplázta meg az angyalföldiek előnyét. A támadó a Molnár Csaba buktatásáért megítélt tizenegyest váltotta gólra. Az első félidő hajrájában két nagy helyzetet is elhibáztak a hazaiak. Előbb Bukta Csaba beadása után Hajdú Roland lőtt csúnyán a kapu fölé, majd egy remek kiugratás után Lapu Andor lövését védte bravúrral Uram János. A félidő angyalföldi találattal zárult, Girsik Attila félresikerült ollózása után Németh Barnabás megszerezte második gólját is a találkozón.

Háromgólos vezetés tudatában Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője azt is megengedhette magának, hogy Urblíkot a szünetben, Tóthot pedig az 58. percben lecserélje. Az 52. percben Doktorics Áron jobb oldali szöglete után Sztojka fejesét védte Ecseri, majd percekig nem alakult ki helyzet egyik kapu előtt sem. A hazaiak mentek előre a szépítő találatért a hajrában. A 76. percben a csereként beállt Selyem Bálint 14 méterről lőtt a kapu mellé. A 81. percben Bukta Csaba 18 méteres tekerése kerülte el az angyalföldi kaput. A Vasas sorozatban kilencedik meccsén maradt veretlen és zsinórban hatodik alkalommal nem kapott gólt. Az angyalföldiek az élről várhatják majd a válogatott szünet utáni folytatást, a Budafok maradt az utolsó helyen. 0–3!

PERCRŐL PERCRE