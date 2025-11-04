Nemzeti Sportrádió

Edzőváltás Szentlőrincen, Waltner Róbert távozik az NB II-es csapattól – hivatalos

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 15:40
null
Waltner Róbert távozott Szentlőrincről (Fotó: Szentlőrinc SE)
Címkék
Szentlőrinc Waltner Róbert NB II edzőváltás
A labdarúgó NB II-ben szereplő Szentlőrinc a mai napon közös megegyezéssel szerződést bontott Waltner Róbert vezetőedzővel – számolt be róla a klub honlapja.

A baranyaiak a legutóbbi hét fordulóban nyeretlenek maradtak az NB II-ben, két döntetlennel mindössze két pontot gyűjtöttek, így a váratlan rossz eredmények az okai annak, hogy a klub közös megegyezéssel elbúcsúzott a vezetőedzőtől, Waltner Róberttől.

Waltner tavaly nyáron érkezett a klubhoz, az első idénye pedig remekül sikerült, hiszen a Szentlőrinc az ötödik helyen zárt, ami az eddigi legjobb eredmény a klub történetében. Most, 12 forduló után 10 ponttal viszont csak a 15. helyen áll az együttes.

Waltner Róbert mellett az elemző, Gróf Ákos is távozik a szakmai stábból. A klub rövidesen bejelenti az új vezetőedző személyét – a csakfoci.hu információja szerint Visinka Ede, míg az Öltözőn túl szerint a Dorogról ma távozó Nikházi Márk veszi át az együttes irányítását.

   
AZ NB II ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC1282221–12+926
  2. Budapest Honvéd1281326–12+1425
  3. Mezőkövesd1272321–16+523
  4. Szeged-Csanád GA1263317–10+721
  5. Karcagi SC1263316–16021
  6. Kecskeméti TE1262419–15+420
  7. Csákvár1255218–11+720
  8. Tiszakécske1243514–21–715
  9. Kozármisleny1235412–17–514
10. Videoton FC Fehérvár1234513–15–213
11. Soroksár SC1133516–19–312
12. BVSC-Zugló1232711–13–211
13. Békéscsaba1225516–21–511
14. FC Ajka123188–17–910
15. Szentlőrinc1224614–17–310
16. Budafoki MTE112367–17–109

 

Szentlőrinc Waltner Róbert NB II edzőváltás
Legfrissebb hírek

Sorozatban ötödik bajnokiján maradt érintetlen a Vidit két góllal legyőző Vasas kapuja

Labdarúgó NB II
19 órája

Úszás: visszatért régi edzőjéhez Jackl Vivien

Úszás
Tegnap, 12:40

NB II: ráadásban lőtt góllal nyert a Honvéd; először kapott ki Tímárral a KTE; gálázott a Szeged

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 19:00

Az utolsó percben jött a hazai dráma, Soroksáron is nyert a Honvéd

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 18:53

Visszatért a győztes útra, lezárta az augusztus vége óta tartó idegenbeli nyeretlenségét a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 18:51

Négy kapufát és tiszakécskei sikert hozott a KTE elleni vármegyei derbi

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 18:49

Magabiztosan győzte le a Szeged a Budafokot

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 16:50

Fordított a Csákvár, mégis emberhátrányban megmentett egy pontot a Kozármisleny

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 16:50
Ezek is érdekelhetik