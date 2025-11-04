Edzőváltás Szentlőrincen, Waltner Róbert távozik az NB II-es csapattól – hivatalos
A baranyaiak a legutóbbi hét fordulóban nyeretlenek maradtak az NB II-ben, két döntetlennel mindössze két pontot gyűjtöttek, így a váratlan rossz eredmények az okai annak, hogy a klub közös megegyezéssel elbúcsúzott a vezetőedzőtől, Waltner Róberttől.
Waltner tavaly nyáron érkezett a klubhoz, az első idénye pedig remekül sikerült, hiszen a Szentlőrinc az ötödik helyen zárt, ami az eddigi legjobb eredmény a klub történetében. Most, 12 forduló után 10 ponttal viszont csak a 15. helyen áll az együttes.
Waltner Róbert mellett az elemző, Gróf Ákos is távozik a szakmai stábból. A klub rövidesen bejelenti az új vezetőedző személyét – a csakfoci.hu információja szerint Visinka Ede, míg az Öltözőn túl szerint a Dorogról ma távozó Nikházi Márk veszi át az együttes irányítását.
|AZ NB II ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|12
|8
|2
|2
|21–12
|+9
|26
|2. Budapest Honvéd
|12
|8
|1
|3
|26–12
|+14
|25
|3. Mezőkövesd
|12
|7
|2
|3
|21–16
|+5
|23
|4. Szeged-Csanád GA
|12
|6
|3
|3
|17–10
|+7
|21
|5. Karcagi SC
|12
|6
|3
|3
|16–16
|0
|21
|6. Kecskeméti TE
|12
|6
|2
|4
|19–15
|+4
|20
|7. Csákvár
|12
|5
|5
|2
|18–11
|+7
|20
|8. Tiszakécske
|12
|4
|3
|5
|14–21
|–7
|15
|9. Kozármisleny
|12
|3
|5
|4
|12–17
|–5
|14
|10. Videoton FC Fehérvár
|12
|3
|4
|5
|13–15
|–2
|13
|11. Soroksár SC
|11
|3
|3
|5
|16–19
|–3
|12
|12. BVSC-Zugló
|12
|3
|2
|7
|11–13
|–2
|11
|13. Békéscsaba
|12
|2
|5
|5
|16–21
|–5
|11
|14. FC Ajka
|12
|3
|1
|8
|8–17
|–9
|10
|15. Szentlőrinc
|12
|2
|4
|6
|14–17
|–3
|10
|16. Budafoki MTE
|11
|2
|3
|6
|7–17
|–10
|9