Edzőváltás Szentlőrincen, Waltner Róbert távozik az NB II-es csapattól – hivatalos

A baranyaiak a legutóbbi hét fordulóban nyeretlenek maradtak az NB II-ben, két döntetlennel mindössze két pontot gyűjtöttek, így a váratlan rossz eredmények az okai annak, hogy a klub közös megegyezéssel elbúcsúzott a vezetőedzőtől, Waltner Róberttől.

Waltner tavaly nyáron érkezett a klubhoz, az első idénye pedig remekül sikerült, hiszen a Szentlőrinc az ötödik helyen zárt, ami az eddigi legjobb eredmény a klub történetében. Most, 12 forduló után 10 ponttal viszont csak a 15. helyen áll az együttes.

Waltner Róbert mellett az elemző, Gróf Ákos is távozik a szakmai stábból. A klub rövidesen bejelenti az új vezetőedző személyét – a csakfoci.hu információja szerint Visinka Ede, míg az Öltözőn túl szerint a Dorogról ma távozó Nikházi Márk veszi át az együttes irányítását.