A jubiláló Hidi M. Sándor a Vasas motorja
Hosszú évek óta meghatározó játékosa a Vasasnak Hidi M. Sándor. A 24 éves védekező középpályás 2020-ban utánpótlás-játékosként került az ETO Akadémiáról a fővárosba, azóta szinte kirobbanthatatlan az angyalföldiek kezdőjéből. Olyannyira, hogy a múlt héten, a BVSC-Zugló elleni 0–0-s mérkőzésen 150. alkalommal lépett pályára a csapat színeiben, a jeles alkalomból Nagy Miklós sportigazgató is köszöntötte. A keserédes jubileum, a pontvesztés után hétfő este győzelmi kényszerben lépett pályára az együttes, ugyanis a legfőbb bajnoki rivális, a Honvéd vasárnap 1–0-ra legyőzte a Soroksárt, s egy meccsel többet játszva vezette is a tabellát.
A Fehérvár ellen támadószellemben lépett pályára a Vasas, s Tóth Milán révén – némi szerencsével – a 22. percben vezetést szerzett, a támadóhoz kétszer is visszapattant a labda, mielőtt a léc alá bombázta volna. Ezt követően többször is lett volna lehetőségük a hazaiaknak, hogy lezárják a meccset, de nem éltek az adódó alkalmakkal. A 73. percben úgy tűnt, hogy Simut Mario lábát megrúgta Hős Zsombor, ám a játékvezető nem ítélt tizenegyest – mivel az NB II-ben nincs VAR, ez a döntés érvényben is maradt. A hajrában ment előre a Vidi, hogy kiegyenlítsen, de egy labdavesztés után Girsik Attila higgadtan lőtt a kapuba, így el is dőlt a három pont sorsa. Ez volt a két klub közös történetének első összecsapása a másodosztályban.
„Felemelő érzés volt a BVSC ellen jubilálni, ám nyertes meccs után másnap felkelni még jobb – mondta lapunk érdeklődésére a 24 éves középpályás, Hidi M. Sándor. – Nem teszek különbséget a győzelmek között, de természetesen nagy öröm legyőzni egy olyan patinás együttest, mint a Fehérvár. Mi most nagyon egyben vagyunk, egymásra találtunk a srácokkal, keményen küzdünk egymásért, ami szerintem kívülről is jól látható. Olyan fiatalokat építettek be a csapatba, mint Hős Zsombor, Girsik Attila és Molnár Csaba. Folytatnunk kell a kemény munkát ugyanolyan erős versenyszellemmel, mint eddig, s ha fegyelmezetten betartjuk a taktikai utasításokat, jó eséllyel elérjük célunkat, a feljutást.”
NB II
12. FORDULÓ
November 2., vasárnap
BVSC-Zugló–Szentlőrinc 2–1
Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre 4–2
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE 4–0
HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár 2–2
FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC 1–2
Soroksár SC–Budapest Honvéd FC 0–1
Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE 2–1
November 3., hétfő
Vasas FC–Videoton FC Fehérvár 2–0
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: CSONTOS DOMINIK (Budapest Honvéd)
Végig kiválóan futballozott a Soroksár ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen. A középpályásként és hátvédként is bevethető futballista ezen a meccsen belső védőként játszott, méghozzá hibátlanul, teljesítményére pedig a 93. percben tette fel a koronát, amikor Gyurcsó Ádám szöglete után 15 méterről ballal kapásból lőtte a labdát a kapu jobb oldalába. A 22 esztendős játékos idén januárban a ZTE-től érkezett Kispestre, azóta alapember, az idényben mind a tizenkét bajnokin kezdett és hat gólt is szerzett.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|12
|8
|2
|2
|21–12
|+9
|26
|2. Budapest Honvéd
|12
|8
|1
|3
|26–12
|+14
|25
|3. Mezőkövesd
|12
|7
|2
|3
|21–16
|+5
|23
|4. Szeged-Csanád GA
|12
|6
|3
|3
|17–10
|+7
|21
|5. Karcagi SC
|12
|6
|3
|3
|16–16
|0
|21
|6. Kecskeméti TE
|12
|6
|2
|4
|19–15
|+4
|20
|7. Csákvár
|12
|5
|5
|2
|18–11
|+7
|20
|8. Tiszakécske
|12
|4
|3
|5
|14–21
|–7
|15
|9. Kozármisleny
|12
|3
|5
|4
|12–17
|–5
|14
|10. Videoton FC Fehérvár
|12
|3
|4
|5
|13–15
|–2
|13
|11. Soroksár SC
|11
|3
|3
|5
|16–19
|–3
|12
|12. BVSC-Zugló
|12
|3
|2
|7
|11–13
|–2
|11
|13. Békéscsaba
|12
|2
|5
|5
|16–21
|–5
|11
|14. FC Ajka
|12
|3
|1
|8
|8–17
|–9
|10
|15. Szentlőrinc
|12
|2
|4
|6
|14–17
|–3
|10
|16. Budafoki MTE
|11
|2
|3
|6
|7–17
|–10
|9