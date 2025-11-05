A jubiláló Hidi M. Sándor a Vasas motorja

Hosszú évek óta meghatározó játékosa a Vasasnak Hidi M. Sándor. A 24 éves védekező középpályás 2020-ban utánpótlás-játékosként került az ETO Akadémiáról a fővárosba, azóta szinte kirobbanthatatlan az angyalföldiek kezdőjéből. Olyannyira, hogy a múlt héten, a BVSC-Zugló elleni 0–0-s mérkőzésen 150. alkalommal lépett pályára a csapat színeiben, a jeles alkalomból Nagy Miklós sportigazgató is köszöntötte. A keserédes jubileum, a pontvesztés után hétfő este győzelmi kényszerben lépett pályára az együttes, ugyanis a legfőbb bajnoki rivális, a Honvéd vasárnap 1–0-ra legyőzte a Soroksárt, s egy meccsel többet játszva vezette is a tabellát.

A Fehérvár ellen támadószellemben lépett pályára a Vasas, s Tóth Milán révén – némi szerencsével – a 22. percben vezetést szerzett, a támadóhoz kétszer is visszapattant a labda, mielőtt a léc alá bombázta volna. Ezt követően többször is lett volna lehetőségük a hazaiaknak, hogy lezárják a meccset, de nem éltek az adódó alkalmakkal. A 73. percben úgy tűnt, hogy Simut Mario lábát megrúgta Hős Zsombor, ám a játékvezető nem ítélt tizenegyest – mivel az NB II-ben nincs VAR, ez a döntés érvényben is maradt. A hajrában ment előre a Vidi, hogy kiegyenlítsen, de egy labdavesztés után Girsik Attila higgadtan lőtt a kapuba, így el is dőlt a három pont sorsa. Ez volt a két klub közös történetének első összecsapása a másodosztályban.

„Felemelő érzés volt a BVSC ellen jubilálni, ám nyertes meccs után másnap felkelni még jobb – mondta lapunk érdeklődésére a 24 éves középpályás, Hidi M. Sándor. – Nem teszek különbséget a győzelmek között, de természetesen nagy öröm legyőzni egy olyan patinás együttest, mint a Fehérvár. Mi most nagyon egyben vagyunk, egymásra találtunk a srácokkal, keményen küzdünk egymásért, ami szerintem kívülről is jól látható. Olyan fiatalokat építettek be a csapatba, mint Hős Zsombor, Girsik Attila és Molnár Csaba. Folytatnunk kell a kemény munkát ugyanolyan erős versenyszellemmel, mint eddig, s ha fegyelmezetten betartjuk a taktikai utasításokat, jó eséllyel elérjük célunkat, a feljutást.”

NB II

12. FORDULÓ

November 2., vasárnap

BVSC-Zugló–Szentlőrinc 2–1

Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre 4–2

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE 4–0

HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár 2–2

FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC 1–2

Soroksár SC–Budapest Honvéd FC 0–1

Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE 2–1

November 3., hétfő

Vasas FC–Videoton FC Fehérvár 2–0

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: CSONTOS DOMINIK (Budapest Honvéd)

Végig kiválóan futballozott a Soroksár ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen. A középpályásként és hátvédként is bevethető futballista ezen a meccsen belső védőként játszott, méghozzá hibátlanul, teljesítményére pedig a 93. percben tette fel a koronát, amikor Gyurcsó Ádám szöglete után 15 méterről ballal kapásból lőtte a labdát a kapu jobb oldalába. A 22 esztendős játékos idén januárban a ZTE-től érkezett Kispestre, azóta alapember, az idényben mind a tizenkét bajnokin kezdett és hat gólt is szerzett.