Pontokat vesztett a Videoton, a Kövesdnek negyedóra foci is elég volt

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2293 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok, 63.), Murka, Spandler, Horváth T. (Virágh, 75.) – Kovács B. (Kocsis B., 63.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. – Menyhárt (Zsótér, 63.), Németh D. (Bobál G., 33.). Vezetőedző: Boér Gábor

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován – Csatári (Varjas, 87.) – Pintér Á. (Bartusz, 72.), Vidnyánszky (Kovalenko, 88.), Bertus (Lőrinczy, 87.) – Szalai J., Vörös (Saja, 72.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Varga R. (17.), ill. Vidnyánszky (52.)

MESTERMÉRLEG

Boér Gábor: – Veszítettünk két pontot, és nem szereztünk egyet. Sok melót beletettek a srácok, kézben tartottuk a meccset, mi irányítottuk az összecsapást. Rengeteg lehetőségünk lett volna a gólszerzésre, de a kapu előtti szituációkban sokszor rossz döntést hoztunk, az ellenfél kapusa is többször bravúrral védett, míg a rögzített helyzeteket nem tudtuk megfejelni egy jó érkezéssel. Benne maradtak a pontok a játékunkban a liga egyik legjobb csapata ellen, pedig most nyújtottuk az eddigi legjobb teljesítményünket idén. Ilyen a futball.

Csertői Aurél: – Nem úgy kezdtük a meccset, ahogy szerettük volna. Gyámoltalan játékot mutattunk, átengedtük a Vidinek ezt a játékrészt. A második félidő teljesen ellentétes képet mutatott, jól kezdtük, ki tudtuk hozni a labdát, jó akciókat vezettünk és szép góllal egyenlítettünk. Veszélyesek voltak a hazaiak szögletei az utolsó percekben, így kihoztuk a maximumot ebből a napból.

ÖSSZEFOGLALÓ

A vasárnapi matinéhoz közeledve egyre többen vélekedtek a Sóstói stadion környékén úgy, hogy a Vidi és a bajnokságot jobban kezdő Kövesd nem bírnak egymással, és majd 1–1-re végeznek. A megérzéseket talán a statisztikai tény is sugallta: a Mezőkövesd Zsóry FC még soha sem nyert Fehérváron, pedig a koronázóvárosban már 13 alkalommal csatáztak egymás ellen anno, az élvonalban. A maroknyi vendégsereg replikázhatott: de ez most az NB II!

A Videoton természetesen győzni akart hazai pályán, nem is kezdett rosszul, bő negyedórányi játék után a vezetést is megszerezte a korábbi válogatott támadó, Varga Roland révén. A vendégek azonnal válaszoltak volna, de Szalai lövése centikkel célt tévesztett. A folytatásban is a fehérváriak domináltak, el is jutottak a vendégkapuig, azonban újabb nagy helyzetet nem alakítottak ki, azután sem, hogy kényszerűségből a centert, Németh Dánielt sérülés miatt lecserélte Boér Gábor. Ám az NB II gólvágója, Szalai József újra villanhatott, lövését Nagy Gergely nagy védéssel hárította.

Aktívabbá vált a Mezőkövesd játéka a fordulást követően. Főként a Videoton jobb oldalán fejlődtek fel, és egy ilyen szituációból született meg a vendégek egyenlítő gólja is, a 19 éves Vidnyánszky Mátyás talált be. Fél órával a vége előtt Boér Gábor három helyen is frissített csapatán, és vissza is tért a meccsbe a Vidi. Hajtottak az újabb gólért a piros-kékek, ebben főként a csereként beálló Kocsis Bence jeleskedett, Deczki kapus azonban rendre a helyén volt. A hajrában beszorította ellenfelét a Vidi, de hiába a rengeteg szöglet, egyszer sem talált be. Keserédes lehet a fehérváriak pontszerzése, még ha szurkolói kiváló jósnak bizonyultak is. 1–1