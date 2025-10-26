Négy forduló után talált vissza a győztes útra a Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 (1–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics (Mészáros D., 81.), Magyar Zs. – Mondovics, Bányai (Simon A., 73.), Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Terbe – Szekér, Lucas – Bódi, Pataki B. (Takács T., 82.), Vukk (Zámbó, a szünetben) – Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Magyar Zs. (14.), Bányai (49.), Ominger B. (83.), ill. Bódi (56. – 11-esből)

Kiállítva: Lucas (73.), Szekér (77. )

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – A jó állománnyal rendelkező Tiszakécskével kimondottan jó mérkőzést vívtunk. Mindkét csapat játszotta a focit, így jól szórakozhattak a nézők. Le a kalappal játékosaim előtt, hogy hitek magukban, és a nehezebb időszak után ismét visszataláltunk a győztes útra.

Pintér Csaba ezúttal nem kívánt nyilatkozni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kellemetlenül szeles, esős idő fogadta a csapatokat vasárnap kora este Csákváron. A vendéggárda bátran kezdett, egy Bódi-szabadrúgás, egy Ramos-kapufa és két szöglet jelezte, nem feltett kézzel érkeztek Varga Józsefék. Amennyire meglepte vendéglátóját a Tiszakécske, annyira váratlanul szerzett vezetést a Csákvár. Igaz, Magyar Zsolt parádés találata kárpótolta a hazai szurkolókat az első percek tanácstalanságáért. Sőt, a hazaiak karmestere nem sokkal később meg is duplázhatta volna csapata előnyét, ám a léc kisegítette Prokop kapust. A gól megnyugtatta a hazaiakat, átvették a játék irányítását, Bódi Ádámék pedig már nem igazán értek óta Lehoczki Bendegúz kapuja elé. A félidő hajrájában azonban így is közel jártak az egyenlítéshez a vendégek, de Helembai Márk a gólvonalról kivágta a labdát.

A szünet után ismét nagy lendülettel kezdett a Bács-Kiskun vármegyei együttes, szögletnél tovább azonban nem jutott. Csapatkapitánya, Balázs Benjámin aztán olyan kellemetlen helyzetbe hozta hazaadásával saját kapusát, hogy Bányai Péternek nem okozott gondot megdupláznia a hazai előnyt. Nem sokáig örülhettek azonban a csákváriak, mert gyorsan visszajött a meccsbe a Tiszakécske: Bódi gólra váltotta a könnyű szívvel befújt tizenegyest. A vendégek egyre keményebben, helyenként kíméletlenül futballoztak, és ez nem ízlett a vendéglátóknak. Ugyanakkor Lucasék folyamatos reklamálását megunta Gaál Ákos játékvezető, aki a hajrá kezdetén kiállította a brazil-magyar védekező középpályást. S ha még ez sem lett volna elég, Szekér Ádám durva könyöklése után már kettős létszámhátrányba került a Tiszakécske. Ez pedig végzetesnek bizonyult, Ominger góljával a 83. percben végleg elvarrta a szálakat a Csákvár. 3–1