A Kecskeméti TE legyőzte, és megelőzte a Karcagot

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–KARCAGI SC 2–0 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1573 néző. Vezette: Nagy Róbert (Buzás Balázs, Belicza Bence Péter)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Derekas, Kovács B. (Merényi, 89.), Eördögh (Beke, 85.) – Czékus (Bolyki, 67.), Banó-Szabó (Haris, 67.) – Pálinkás (Bolgár, 85.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Karcag: Fedinisinec – Győri, Szekszárdi, Fazekas L., Pap Zs. (Györgye, 84.) – Vida (Tarcsi, 72.), Szűcs K. – Kovalovszki (Szakács, 62.), Sain (Mona, 84.), Girsik – Regenyei (Kaye, 62.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Derekas (61. – 11-esből), Pálinkás (75.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Megérdemelt a sikerünk, annak pedig külön örülök, hogy nem kaptunk gólt. Ma még lehet kicsit ünnepelni, de hétfőtől maximálisan a szerdai kupameccsre, illetve a hétvégi bajnokira koncentrálunk.

Varga Attila: – Sajnos csak egy félidőért jár a gratuláció csapatomnak, nem tudom, mi történt a félidőben. Zongorázni lehetett a különbséget a két játékrész között: a másodikban mintha osztálykiránduláson lettünk volna...

A Kecskemét csatára, Pálinkás Gergő az első félidőben két helyzetet is elpuskázott (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Kiegyenlített meccset a vívott a tabellán egymást követő helyeken álló KTE és Karcag. A Kecskemét kezdett aktívabban, főleg a bal oldalon bontotta meg többször is a vendégek védelmet, de a beadások nem voltak elég pontosak. A Karcag kontrákból próbált veszélyeztetni, ebben volt is fantázia, de a pontosság itt is hiányzott az akciók végén. Az első félidő két legnagyobb sansza Pálinkás Gergő előtt adódott, a KTE támadója előbb Banó-Szabó balról érkező szabadrúgását, majd Győrfi jobbról érkező beadását sem tudta a hálóba juttatni fejjel.

A KTE második gólját az éppen Kovalovszkival harcoló Pálinkás (lilában) lőtte (Fotó: Réti Attila/KTE)

A második félidőben aztán a KTE döntésre vitte a találkozót, a 61. percben a végig aktív Győrfit vágták fel a tizenhatoson belül, a tizenegyest Derekas a kapu jobb oldalába vágta. A 75. percben eldőlt a meccs, Derekas ezúttal 18 méterről lőtt, a labda a bal kapufáról kijött, a kipattanót pedig Pálinkás a kapuba lőtte. 2–0