Az Ajka szerződést bontott vezetőedzőjével – hivatalos

Mint azt korábban már jeleztük, az Ajka hétfőn arról határozott, hogy meneszti a Horváth András, Gaál Bálint edzőpárost, akik az idény kezdete óta irányították az együttest. Másnap a klub hivatalos honlapján jelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Hováth András vezetőedzővel.

„Az FC Ajka tulajdonosi köre és a vezetőség értékelte a mögöttünk hagyott időszakot és arra a következtetésre jutott, hogy a csapatnak új impulzusra van szüksége, ezért a mai napon közös megegyezéssel szerződést bontott Horváth András vezetőedzővel” – olvasható a klub hivatalos honlapján

A klub közleményében kitért arra is, hogy az új vezetőedzőt várhatóan szerdán mutatják majd be. Értesüléseink szerint Horváth helyét a legutóbb a Tatabányát gardírozó, korábbi válogatott labdarúgó, Klausz László veszi át, akivel már meg is állapodott a klub.

Az FC Ajka kilenc forduló elteltével a 8. helyen áll a honi másodosztályban, a legutóbbi öt bajnokiján viszont csak egyszer nyert, négyszer kikapott. Igaz, mindeközben egy nagy bravúrt is véghez vitt a gárda: kiejtette a Magyar Kupából az élvonalbeli Kisvárdát.