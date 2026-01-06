A DVTK bejelentette Pető Milán érkezését – hivatalos
Mint azt korábban már jeleztük, a következő két hét során spanyolországi edzőtáborban készül a DVTK, ahol az edzések mellett négy felkészülési mérkőzést is játszik. Vasárnap a csapattal tartott az adminisztráció lezárultával tavasszal Diósgyőrben szereplő Pető Milán is, – ahogy azt lapunk korábban megírta – a korosztályos válogatott támadó középpályás kölcsönvételéről ugyanis megállapodott a miskolci klub és a Paksi FC, s már csak a szerződés aláírása maradt hátra.
A 2005-ös születésű játékos érkezését pedig ahogy várható volt, kedden hivatalosan is bejelentette a diósgyőri klub.
Kölcsönvette az U-válogatott játékost a DVTK, miközben az Újpest fiatalja visszatért klubjához
„Örömmel érkeztem a DVTK-hoz, alig várom az első felkészülési mérkőzést, és még inkább az első bajnokit – mondta Pető Milán a klub hivatalos honlapjának. – Úgy éreztem, segít a karrieremben, ha egy időre váltok, ezért nem gondolkodtam sokat a a Diósgyőr hívásán. Személy szerint a 8-as poszton, támadó középpályásként érzem a legjobban magam, mert ott jobban ki tudok teljesedni, de szükség esetén a pálya szélén is tudok játszani. Bízom benne, nem csak számomra lesz hasznos ez az időszak, hanem a legjobb teljesítményemmel, gólokkal és gólpasszokkal tudom a csapatot szolgálni.”
Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója nagy reményeket fűz a fiatal játékos érkezéséhez: „Hiszünk a fiatalokban, és igyekszünk minél több játéklehetőséget biztosítani nekik, és nem csak a rájuk vonatkozó ajánlások miatt. Pető Milán már letette a névjegyét a felnőttek között, jól mutatkozott be Székesfehérvárott, azonban Pakson kevesebbet játszott. A támadó játékunkat belső középpályásként és szélső támadóként is segíteni tudja. A 2005-ös születésű labdarúgók játékperceiben időarányosan némi elmaradásban vagyunk, illetve fel kell készülnünk Mucsányi Miron pótlására is. Ezen kívül minden vezetőedző örül neki, ha bővül a választási lehetősége, és mindig a legjobb formában lévő játékost tudja pályára küldeni. Ahogy Miron is bebizonyította, nem csak a kora miatt került be a kezdőcsapatba, úgy kívánom Milánnak is, hogy rá is igaz legyen ez a megállapítás.”
Mint arra a diósgyőriek honlapja emlékeztetett, Pető Milán a hollandiai Bredában született édesapja, a jelenleg a Videotont irányító Pető Tamás légiós évei idején. A labdarúgást Veszprémben kezdte, majd 12 évesen került Székesfehérvárra, ahol szűk két hónappal a 18. születésnapját követően bemutatkozott az élvonalban. Azóta 59 összecsapáson három gólt szerzett az élvonalban.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paks)
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
*Az őszi szezon közben.