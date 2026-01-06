A DVTK bejelentette Pető Milán érkezését – hivatalos

„Örömmel érkeztem a DVTK-hoz, alig várom az első felkészülési mérkőzést, és még inkább az első bajnokit – mondta Pető Milán a klub hivatalos honlapjának. – Úgy éreztem, segít a karrieremben, ha egy időre váltok, ezért nem gondolkodtam sokat a a Diósgyőr hívásán. Személy szerint a 8-as poszton, támadó középpályásként érzem a legjobban magam, mert ott jobban ki tudok teljesedni, de szükség esetén a pálya szélén is tudok játszani. Bízom benne, nem csak számomra lesz hasznos ez az időszak, hanem a legjobb teljesítményemmel, gólokkal és gólpasszokkal tudom a csapatot szolgálni.”

Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója nagy reményeket fűz a fiatal játékos érkezéséhez: „Hiszünk a fiatalokban, és igyekszünk minél több játéklehetőséget biztosítani nekik, és nem csak a rájuk vonatkozó ajánlások miatt. Pető Milán már letette a névjegyét a felnőttek között, jól mutatkozott be Székesfehérvárott, azonban Pakson kevesebbet játszott. A támadó játékunkat belső középpályásként és szélső támadóként is segíteni tudja. A 2005-ös születésű labdarúgók játékperceiben időarányosan némi elmaradásban vagyunk, illetve fel kell készülnünk Mucsányi Miron pótlására is. Ezen kívül minden vezetőedző örül neki, ha bővül a választási lehetősége, és mindig a legjobb formában lévő játékost tudja pályára küldeni. Ahogy Miron is bebizonyította, nem csak a kora miatt került be a kezdőcsapatba, úgy kívánom Milánnak is, hogy rá is igaz legyen ez a megállapítás.”

Mint arra a diósgyőriek honlapja emlékeztetett, Pető Milán a hollandiai Bredában született édesapja, a jelenleg a Videotont irányító Pető Tamás légiós évei idején. A labdarúgást Veszprémben kezdte, majd 12 évesen került Székesfehérvárra, ahol szűk két hónappal a 18. születésnapját követően bemutatkozott az élvonalban. Azóta 59 összecsapáson három gólt szerzett az élvonalban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paks)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

*Az őszi szezon közben.