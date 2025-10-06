Néhány hónap után változtatnak, edzőváltás jön Ajkán– NS-infó

Nemzeti Sportrádió

2025.10.06. 16:03
Horváth András (balra) és Gaál Bálint (jobbra) nyár óta dolgoztak együtt (Fotó: FC Ajka, archív)
A Nemzeti Sport információi szerint távozhat a labdarúgó NB II-ben szereplő FC Ajkától a csapatot az idény kezdete óta együtt irányító Horváth András, Gaál Bálint edzőpáros.

Gaál Bálint februártól megbízott vezetőedzőként irányította az FC Ajkát, majd június végétől Horváth Andrással együtt vezeti az együttest. A csapat kilenc forduló elteltével a 8. helyen áll a honi másodosztályban, a legutóbbi öt bajnokiján viszont csak egyszer nyert, négyszer kikapott. Igaz, mindeközben egy nagy bravúrt is véghez vitt a gárda: kiejtette a Magyar Kupából az élvonalbeli Kisvárdát. Információink szerint a klubnál hétfőn a menesztésükről döntöttek.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd961219–  8+1119
  2. Vasas FC961218–12+619
  3. Mezőkövesd952216–10+617
  4. Kecskeméti TE951315–12+316
  5. Csákvár944113–  7+616
  6. Szeged-Csanád GA943211–  8+315
  7. Karcagi SC943211–12–115
  8. FC Ajka9315  6–11–510
  9. Videoton FC Fehérvár924311–10+110
10. Szentlőrinc923411–12–19
11. Békéscsaba923411–14–39
12. Soroksár SC923413–17–49
13. Budafoki MTE9234  7–12–59
14. Tiszakécske9234  9–16–79
15. BVSC-Zugló9216  8–10–27
16. Kozármisleny9144  6–14–87

 

 

