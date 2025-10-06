Néhány hónap után változtatnak, edzőváltás jön Ajkán– NS-infó

Gaál Bálint februártól megbízott vezetőedzőként irányította az FC Ajkát, majd június végétől Horváth Andrással együtt vezeti az együttest. A csapat kilenc forduló elteltével a 8. helyen áll a honi másodosztályban, a legutóbbi öt bajnokiján viszont csak egyszer nyert, négyszer kikapott. Igaz, mindeközben egy nagy bravúrt is véghez vitt a gárda: kiejtette a Magyar Kupából az élvonalbeli Kisvárdát. Információink szerint a klubnál hétfőn a menesztésükről döntöttek.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 9 6 1 2 19– 8 +11 19 2. Vasas FC 9 6 1 2 18–12 +6 19 3. Mezőkövesd 9 5 2 2 16–10 +6 17 4. Kecskeméti TE 9 5 1 3 15–12 +3 16 5. Csákvár 9 4 4 1 13– 7 +6 16 6. Szeged-Csanád GA 9 4 3 2 11– 8 +3 15 7. Karcagi SC 9 4 3 2 11–12 –1 15 8. FC Ajka 9 3 1 5 6–11 –5 10 9. Videoton FC Fehérvár 9 2 4 3 11–10 +1 10 10. Szentlőrinc 9 2 3 4 11–12 –1 9 11. Békéscsaba 9 2 3 4 11–14 –3 9 12. Soroksár SC 9 2 3 4 13–17 –4 9 13. Budafoki MTE 9 2 3 4 7–12 –5 9 14. Tiszakécske 9 2 3 4 9–16 –7 9 15. BVSC-Zugló 9 2 1 6 8–10 –2 7 16. Kozármisleny 9 1 4 4 6–14 –8 7