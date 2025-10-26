Ajkán is folytatta jó sorozatát a Kozármisleny, amely ötmeccsesre növelte a veretlenségét

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

FC AJKA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–1)

Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Kóbor Péter, Király Zsolt)

AJKA: Szabados – Kovács N., Tar, Kenderes, Garai – Sejben, Csizmadia Z. (Kopácsi, 61.) – Cipf (Szabó M., 72.), Tóth G. (Lakatos M., 85.), Kirchner (Csóka, 72.) – Katona I. (Doncsecz, 61.). Vezetőedző: Csábi József

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kocsis D. (Gazdag V., 90+2.), Kozics – Babinszky (Zamostny, 82.), Bakó (Ebot, 70.), Máté Cs. (Lengyel N., 82.) – Jelena (Szalka D., 70.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Horváth D. (16.), Kozics (47. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Azt gondolom, aki az eredményt olvassa, azt mondja, simának tűnik, de kontroll alatt tartott meccsen kaptunk ki, amelyen nem állt mellettünk a szerencse. Két pontrúgásból kaptunk gólt, viszont sok párharcot láttam, ami pozitív. A mérkőzésen három fordulópont volt, az elején be kellett volna rúgnunk a helyzeteinket, de a tizenegyes és az oldalszabadrúgás eldöntött mindent, pedig pörögtünk kétgólos hátrányban is. Nagyon sokat kell még dolgoznunk.

Pinezits Máté: – A Honvéd elleni mérkőzés hangulatát még lehetett érezni a játékosaimon, ami mentálisan sokat tett hozzá, de fizikailag meg inkább kivett belőlük. Egész héten jól dolgoztak a srácok, és ami a mérkőzést illeti, az Ajka bizonyította, hogy jó csapat, meg is lepett minket a felállásával, de a saját játékunkat szerettük volna játszani. Sok támadást vezettünk, végre mellettünk állt a szerencse is a büntetőszituációnál, amiért meg is dolgoztunk. Ma stabilak voltunk, ennek is köszönhető, hogy távol tudtuk tartani az ellenfelet a góltól.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mögöttünk hagyott tíz fordulóban ugyan mindkét csapat tíz-tíz pontot gyűjtött, ám az elmúlt hetek alapján a vendégek várhatták bizakodóbb hangulatban az utolsó, októberi bajnoki megméretést. A mislenyiek az említett tíz pontjukból nyolcat a legutóbbi négy fordulóban zsebeltek be, ráadásul egy héttel ezelőtt hazai pályán megszerezték az addig listavezető Budapest Honvéd FC skalpját, hazai pályán 2–1-re győzték le a kispestieket. Ezzel szemben az időközben edzőváltáson is áteső ajkaiak szekere döcögősen halad(t), legutóbbi hat fellépésükön csupán három pontot gyűjtöttek.

A tízpontos csapatok csatáját a mélyebb talajú, az időközben megérkező eső által locsolt pálya nehezítette, mindkét együttes sok apró hibával futballozott. Ennek tükrében talán nem volt meglepő, hogy az első negyedórában csupán egy ajkai lövést jegyezhettünk fel. Ami aztán a hazai oldalon kimaradt, vendégrészről bement, ugyanis Bakó bal oldali szöglete után Horváth Dániel szemfülességének is köszönhetően előnybe kerültek a kék-fehérek (0–1).

A folytatásban is leginkább a mezőnybeli küzdelem dominált, ezt a 28. perc eseménye szakította csak meg, amikor a Veszprém vármegyeiek egy akción belül kétszer kerültek közel az egyenlítéshez, de Lékai előbb Kirchner, majd pedig Katona lövésénél mutatott be nagy védést. A házigazdák öltözőjében bármi is hangzott el a szünetben a remélt egalizálás érdekében, az a térfélcsere után azonnal újratervezést igényelt, ugyanis alig telt el tizenöt másodperc (!), amikor Tar kezezése miatt tizenegyeshez jutottak a vendégek, és az előnyüket Kozics Barnabás magabiztos ítéletvégrehajtóként meg is duplázta (0–2).

A kétgólos hátrány nem törte meg a házigazdákat, akik próbálták fokozni a nyomást, többször el is jutottak Lékai kapujáig, de végül minden erőfeszítés és próbálkozás ellenére sorozatban harmadszor is pont nélkül maradtak. Ezzel szemben a mislenyiek folytatták menetelésüket, és a legutóbbi öt meccsükön szerzett tizenegy pontnak köszönhetően már a kilencedik helyen állomásoznak.