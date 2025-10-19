Hazai pályán aratott győzelmével a tabella élére állt a Vasas

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

VASAS FC–SZENTLŐRINC 1–0 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1140 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Ország Péter, Király Zsolt)

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Kapornai (Pethő B., a szünetben), Rab B. (Hidi M. S., a szünetben), Urblík J. – Radó (Barkóczi B., 86.), Tóth M. (Pávkovics, 88.), Molnár Cs. (Hős, a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Poór, Kiss-Szemán, Márta (Kesztyűs M., 85.) – Szolgai, Décsy (Sámson, 73.) – Nagy R., Nyári P., Bőle (Herczeg M., 59.) – Adamcsek (Tóth-Gábor, 85.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Girsik A. (68.)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, az az igazság, hogy nem játszottunk jól, de egy jó csapat ismérve az, hogy rossz játékkal is tud nyerni. A Szentlőrinc megnehezítette a dolgunkat, ám erre készültünk is. Kimondottan örülök annak, hogy zsinórban a harmadik mérkőzésünkön sem kaptunk gólt. Fontos három pontot szereztünk, és nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy tíz forduló elteltével át tudtuk venni a vezetést a tabellán. Remélem, tudjuk folytatni a jó sorozatunkat.

Waltner Róbert: – Megpróbáltuk minél jobban megnehezíteni a Vasas dolgát, amelynek nagyon jó a kerete, ennek ellenére azt gondolom, ez döntetlenszagú meccs volt. Úgy érzem, a szerencsésebb csapat nyert, mivel egyszer mi is eltaláltuk a kapufát. Az előző fordulóban is harminc méterről kaptunk gólt, de a kapusunkat nem hibáztatom ezért. Ilyen a futball sajnos, most mi azon az oldalon állunk, ahol a szerencse nincs velünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hetedik alkalommal találkozott egymással másodosztályú bajnoki mérkőzésen a Vasas és a Szentlőrinc. Az egyetlen olyan összecsapásukat, amely nem a fővárosiak győzelmével zárult, idén májusban rendezték. Akkor a baranyaiak hazai pályán tudtak 2–1-re nyerni. A találkozó kezdetét a Vasas a harmadik, a Szentlőrinc a tizedik helyről várta, a két csapatot tíz pont választotta el egymástól a tabellán. Érdekesség, hogy tavaly az egész idényben nem volt ekkora különbség a két csapat között.

Angyalföldi fölénnyel indult a találkozó. Az első tíz percben a szentlőrinciek alig-alig találkoztak a labdával, igaz, a fővárosiak fölénye is meddőnek bizonyult, mivel igazán nagy helyzet nem adódott a hazaiak előtt. A Szentlőrinc főleg távoli lövésekkel próbálkozott, Szolgai Máté kétszer is a tizenhatoson kívülről célozta meg a Vasas kapuját, Uram Jánosnak azonban egyszer sem kellett védenie. A 34. percben a korábban a Vasasban is megforduló Szivacski Donát hibázott nagyot, de Molnár Csaba nem élt a váratlan lehetőséggel. Sőt, a hazaiak támadója olyan rosszul kezelte le az ajándéklabdát, hogy még lőni sem tudott végül. A 38. percben Szivacski majdnem meglepte Uramot, a lőrinci védő 25 méterről rúgott egy nagyot a labdába, amelyet végül a léc alól tornázott ki a kapus.

Hiába cserélt hármat is a szünetben Erős Gábor, az 50. percben majdnem hátrányba került a Vasas. Girsik Attila hibája után Szolgai elé került a labda, aki 18 méterről, jobbal a bal kapufát találta el. A 68. percben egy hatalmas góllal szerezték meg a vezetést az angyalföldiek. Radó András balról elvégzett szöglete után Girsik Attila elé került a labda, aki rövid labdavezetés után 30 méterről a kapu bal oldalába bombázott – ritkán látni ekkora gólt másodosztályú bajnokin. A folytatásban igazán nagy helyzet már egyik csapat előtt sem adódott, a Vasas megelégedett az egygólos hazai sikerrel. Volt is mivel elégedettnek lenni Angyalföldön, hiszen a három pontnak és a Honvéd vereségének köszönhetően a piros-kékek a tabella első helyére léptek előre. 1–0

A győztes gól