Az utolsó pillanatban nyerte meg a meccset a Tiszakécske az Ajka ellen

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–FC AJKA 2–1 (0–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezette: Sipos Tamás (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka – Bódi, Szekér (Takács T., 88.), Terbe, Lucas, Vukk (Zámbó M., 59.), Pataki B. (Horváth E., 59.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Bacsa B. (Csóka, 77.), Tar (Sejben, 61.), Garai – Tóth G., Csizmadia Z. – Herjeczki (Doncsecz, 73.), Cipf, Kenderes – Szabó M. (Katona I., 61.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: M. Ramos (60.), Takács T. (90+4.), ill. Cipf (86.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Amit elterveztünk, amit megbeszéltünk, meg amit kértünk a fiúktól, azt remekül betartották. Végig kontroll alatt tartottuk a meccset, az Ajkának egy kapura lövése volt, amiből gólt szerzett. A sors igazságtalansága lett volna, ha ma nem nyerünk.

Csábi József: – Sok minden történt a csapattal az elmúlt tíz napban. Ez az első félidőben látszott is, az első negyedórát leszámítva értékelhetetlen volt a játékunk. A második játékrészben fölénk kerekedett a Tiszakécske, az történt, amit a hazaiak akartak – nem tetszett a csapatom. Történt, ami történt, érdekesen alakult a végjáték, viszont az ilyen meccseket le kell hozni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Van az a mondás, hogy a gerillák már azzal is nyernek, ha nem vesztenek. Ezt a szellemiséget lehetett érezni a vendég Ajka csapatán, amelynek kispadján ezen az összecsapáson debütált a korábbi szövetségi kapitány, Csábi József. Az első félidőben szinte egyáltalán nem tudott helyzetet kialakítani a vendéggárda, ezzel szemben a hazai csapat, amely elég sokszor került a kapu elé, láthatóan frusztrált volt, hogy a szünetben 0–0 maradt az állás.

A második félidőben már éledezett az Ajka, de továbbra is a hazaiak uralták a meccset. Egészen a 60. percig kitartott az vendégvédelem, akkor azonban Myke Ramos lendületből érkezve javított a mai helyzetkihasználásán, és megszerezte a vezetést. Ennek hatására visszább vett a Tiszakécske, és megjelentek az Ajka-helyzetek is. A vasárnapi dráma első felvonása az volt, hogy az egyenlítő gólt a korábbi tiszakécskei játékos, Cipf Dominik szerezte, persze kellett hozzá Prokop hibája is.

A kécskei kapus ezután bizonytalanná vált, és ezt megérezvén az ajkaiak rohamozni kezdték a kaput, s bizony benne volt, hogy megfordítják a meccset. A végén viszont jött Bódi Ádám, akinek a beadásába éppen bele tudott érni Takács Tamás, megszerezve a hazaiak győztes gólját. 2–1