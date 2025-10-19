Nemzeti Sportrádió

Az utolsó pillanatban nyerte meg a meccset a Tiszakécske az Ajka ellen

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
Vágólapra másolva!
2025.10.19. 18:55
null
Újra nyerni tudott a Tiszakécske (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd, archív)
Címkék
NB II Ajka Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a Tiszakécske hazai pályán az utolsó lehetőségéből, a 94. percben szerzett gólt, amivel 2–1-re megverte az Ajkát.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–FC AJKA 2–1 (0–0)
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezette: Sipos Tamás (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka – Bódi, Szekér (Takács T., 88.), Terbe, Lucas, Vukk (Zámbó M., 59.), Pataki B. (Horváth E., 59.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
AJKA: Szabados I. – Kovács N., Bacsa B. (Csóka, 77.), Tar (Sejben, 61.), Garai – Tóth G., Csizmadia Z. – Herjeczki (Doncsecz, 73.), Cipf, Kenderes – Szabó M. (Katona I., 61.). Vezetőedző: Csábi József
Gólszerző: M. Ramos (60.), Takács T. (90+4.), ill. Cipf (86.)
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba: – Amit elterveztünk, amit megbeszéltünk, meg amit kértünk a fiúktól, azt remekül betartották. Végig kontroll alatt tartottuk a meccset, az Ajkának egy kapura lövése volt, amiből gólt szerzett. A sors igazságtalansága lett volna, ha ma nem nyerünk.
Csábi József: – Sok minden történt a csapattal az elmúlt tíz napban. Ez az első félidőben látszott is, az első negyedórát leszámítva értékelhetetlen volt a játékunk. A második játékrészben fölénk kerekedett a Tiszakécske, az történt, amit a hazaiak akartak – nem tetszett a csapatom. Történt, ami történt, érdekesen alakult a végjáték, viszont az ilyen meccseket le kell hozni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Van az a mondás, hogy a gerillák már azzal is nyernek, ha nem vesztenek. Ezt a szellemiséget lehetett érezni a vendég Ajka csapatán, amelynek kispadján ezen az összecsapáson debütált a korábbi szövetségi kapitány, Csábi József. Az első félidőben szinte egyáltalán nem tudott helyzetet kialakítani a vendéggárda, ezzel szemben a hazai csapat, amely elég sokszor került a kapu elé, láthatóan frusztrált volt, hogy a szünetben 0–0 maradt az állás.

A második félidőben már éledezett az Ajka, de továbbra is a hazaiak uralták a meccset. Egészen a 60. percig kitartott az vendégvédelem, akkor azonban Myke Ramos lendületből érkezve javított a mai helyzetkihasználásán, és megszerezte a vezetést. Ennek hatására visszább vett a Tiszakécske, és megjelentek az Ajka-helyzetek is. A vasárnapi dráma első felvonása az volt, hogy az egyenlítő gólt a korábbi tiszakécskei játékos, Cipf Dominik szerezte, persze kellett hozzá Prokop hibája is.

A kécskei kapus ezután bizonytalanná vált, és ezt megérezvén az ajkaiak rohamozni kezdték a kaput, s bizony benne volt, hogy megfordítják a meccset. A végén viszont jött Bódi Ádám, akinek a beadásába éppen bele tudott érni Takács Tamás, megszerezve a hazaiak győztes gólját. 2–1

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző fordulóban a Honvéd ellen bravúrpontot szerző Tiszakécske az előző öt meccséből négyet elveszítő Ajka ellen.

NB II Ajka Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 10. forduló
Legfrissebb hírek

Potya gól is hozzájárult a Honvéd vereségéhez, már a Vasas vezeti a tabellát – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
3 órája

A hajrában két gólt szerezve győzött a Soroksár a Videoton ellen

Labdarúgó NB II
4 órája

Hazai pályán aratott győzelmével a tabella élére állt a Vasas

Labdarúgó NB II
4 órája

Tujvel óriási hibája után még egyenlített a Honvéd, de a Misleny így is megszerezte első hazai győzelmét

Labdarúgó NB II
4 órája

Fordított a Szeged, hiába vezetett a BVSC

Labdarúgó NB II
4 órája

A Csákvár sem bírt a Karcaggal, hibátlan maradt otthon az újonc

Labdarúgó NB II
8 órája

A 93. percben született Araújo-góllal nyert a Barcelona

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 18:10

Ifjú titán szerezte a győztes gólt, az élre ugrott a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
2025.10.17. 19:53
Ezek is érdekelhetik