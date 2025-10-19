Tujvel óriási hibája után még egyenlített a Honvéd, de a Misleny így is megszerezte első hazai győzelmét

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BUDAPEST HONVÉD FC 2–1 (1–1)

Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Antal Péter (Máyer Gábor, Mohos Milán)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Szalka D. (Jelena, a szünetben), Bakó, Máté Cs. – Babinszky (Nahirnij, 88.). Vezetőedző: Pinezits Máté

HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A. (Zuigeber, 60.), Baki, Csontos D., Hangya – Pekár I. (Kállai K., 77.) – Gyurcsó (Sigér Á., 77.), Szamosi Á. (Somogyi Á., 39.), Medgyes Z. (Csonka B., 77.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Babinszky (7.), Jelena (58.), ill. Kántor K. (30.)

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Tudtuk, hogy a mérkőzés minden pillanatában nem történhet az, amit mi akarunk. Ugyanúgy tettük a dolgunkat, mint az elmúlt fordulók során, és a helyzetek alapján megérdemelt sikert arattunk.

Feczkó Tamás: – Burleszkbe illő gólokat kaptunk. Ezen a meccsen Fortuna fogta a hazaiak kezét, ennek ellenére ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni.

A kép csalóka: a Kozármisleny győzött, így a Honvéd játékosai kerültek a padlóra (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején hamar, már a 7. percben vezetést szerzett a Kozármisleny Babinszky Bence révén. A harcos hazai támadó egy hosszú indításra startolt, a védő hazapasszolta Tomás Tujvelnek a labdát, és a rutinos kapus belerúgta az őt megtámadó csatárba, amely így a vendégkapuban kötött ki.

Babinszky gólja Tujvel hibája után

Ezután a Honvéd mezőnyfölénybe került, több szögletet is elvégezhetett, és távoli lövésekkel próbálkozott. Majd a 30. percben egyenlítettek is a kispestiek, Szamosi Ádám adott nagyszerű labdát Kántor Kevinnek, aki higgadtan lőtt Lékai Soma mellett a kapuba. A találat előtt a gólpasszt adó Szamosi és a hazai csapatból Bíró Márk fejelt össze, így őket ápolni kellett, előbbi játékos egyből visszatért, majd kiosztotta az asszisztot, ekkor a hazai csapat még 10 fővel játszott. Ezután Bíró kötéssel a fején visszajött a pályára, de később Szamosit kellett lecserélni az eset folyományaként.

Az egyenlítéskor úgy tűnt, a Honvéd nyerheti meg a mérkőzést (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

Az első félidő több helyzetet nem hozott, majd a második játékrészre harcosan érkezett ki a hazai együttes, de a Honvéd élcsapathoz méltóan továbbra is mezőnyfölényben játszott. Mégis a Kozármisleny szerzett ismét vezetést, Baki Ákost tréfálta meg a labda, Jelena Richárd szerezte meg a játékszert, majd két védővel a hátán kezdett cselezni, tisztára játszotta magát, és 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Ez a gól már láthatóan megfogta a vendégeket. A korábbi kispesti támadó, Jelena további gólokat is szerezhetett volna, eldönthette volna a mérkőzést, de nem született újabb találat hazai részről.

A vége így izgalmas lett, ráadásul a játékvezető a négy perc hosszabbításra rátett plusz egy percet, és ennek a végén ígéretes helyről járt szabadrúgás a Honvédnak, de Zuigeber Ákos a kapu mellé lőtt. Jó felfogásban játszott a vendéglátó, és érződött, a játékosok küzdenek, harcolnak az első hazai győzelemért, aminek az lett eredménye, hogy a forduló előtt még listavezető Honvéd ellen született meg az első siker. 2–1

A vereség miatt már nem áll feljutó helyen a Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még nyeretlen, korábbi Honvéd-edző, Pinezits Máté által irányított Kozármisleny a három bajnoki óta veretlen kispestiek ellen.