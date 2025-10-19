A hajrában két gólt szerezve győzött a Soroksár a Videoton ellen

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 3–1 (0–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 650 néző. Vezette: Katona Balázs (Garai Péter, Georgiou Theodoros)

SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D. (Króner, 90+1.), Lakatos Cs., Könczey, Horváth K. – Köböl, Madarász Á. (Vass Á., 90+1.) – Gálfi, Korozmán, Kundrák (Gágyor, 78.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 90+4.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka (Papp M., 69.), Spandler, Bedi (Németh D., a szünetben) – Kovács B. (Dékei, 80.), Kocsis G., Nagy D., Varga R. – Kocsis B. (Zsótér, a szünetben), Kovács P. (Virágh, 16.). Vezetőedző: Boér Gábor

Gólszerző: Gálfi (60.), Korozmán (90., 90+4.), ill. Zsótér (54.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Pozitívum, hogy a csapat nulla egyről megfordította a mérkőzést. Sajnálom, hogy a tizenegyes kimaradt, de a hozzáállással és a második negyvenöt percben mutatott teljesítménnyel elégedett vagyok.

Boér Gábor: – Az első félidő sem tetszett. Abszolút indiszponáltan futballoztunk, számomra érthetetlen az a kettősség, hogy míg otthon jók vagyunk, idegenben nem tudjuk ugyanazt a teljesítményt hozni. A vezető gól után totál káoszt érzékeltem, teljesen megmagyarázhatatlan és érthetetlen. Megérdemelten nyert a Soroksár.

Vendégként továbbra sem megy a Vidinek, és ezt a hajrában kihasználták a hazaiak (Fotó: vidifc.hu)

ÖSSZEFOGLALÓ

Történelmi mérkőzésnek ígérkezett a Soroksár és a Videoton rangadója, a két együttes ugyanis csupán egyszer találkozott egymással, a 2004–2005-ös Magyar Kupa-kiírásban. Arról az ütközetről nem lehetnek jó emlékei a sárga-feketéknek, mivel az a mérkőzés 6–0-s fehérvári diadallal végződött. Mindkét csapat győzelmi kényszerben lépett pályára, a fővárosiak a mérkőzés előtt a 12. helyet, a vendégek a 9. pozíciót foglalták el a tabellán. A mérkőzés jó iramban kezdődött, mindkét fél bátran vezetett támadásokat, de igazán nagy helyzetig egyik csapat sem jutott el. A legnagyobb lehetőség a több nagy klubot is megjáró Varga Roland előtt adódott, aki az ötös vonaláról tüzelt fölé.

A második félidőben felpörögtek az események, és hat percen belül két gólt is láthatott a nagyérdemű. Az 54. percben Radnóti Dániel passzolta rossz helyre a labdát, amiből egy gyors fehérvári ellenakciót követően Virágh Milán beadta a labdát, Zsótér Donát pedig az üres kapuba gurított. Nem sokáig szomorkodtak a soroksáriak, a kapott gól után Köböl Krisztián tűpontos keresztlabdáját Gálfi Norbert kezelte le remekül, majd jó cselt követően védhetetlenül kilőtte a hosszú alsó sarkot. Nem sokkal később úgy tűnt, megszerzi a vezetést a hazai gárda, de Lovrencsics Balázs találatát les miatt érvénytelenítették.

Sokan már elkönyvelték a döntetlent, de a hajrára maradtak még izgalmak, ráadásul nem is kevés! A 90. percben Gágyor Domán jobb oldali beadásából Korozmán Kevin kapásból próbálta a labdát a kapuba juttatni. Először Nagy Gergely még hárított, de a kipattanót a hazaiak hetese fejjel a kapuba továbbította.

Nem sokkal később a második soroksári gól szerzője a félpályán szerzett labdát, amelyet zavartalanul vihetett végig, majd Spandler Csabát kicselezve végleg eldöntötte a meccset. A sárga-feketék még egy büntetőt is elvégezhettek a legvégén, de Gálfi Norbert lövését kivédte a fehérváriak kapusa. A XXIII. kerületiek ezzel a diadallal feljöttek a tabella nyolcadik helyére. 3–1