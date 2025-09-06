NB III: a Bicskét is legyőzte a Dorog, és továbbra is hibátlan

NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Dorogi FC–Bicskei TC 2–1
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szeptember 7., vasárnap
11.00: ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém
16.00: Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék
16.00: FC Sopron–Budaörs
16.00: Komárom VSE–Újpest FC II
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II
17.00: Gyirmót FC Győr–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Dorog
|7
|7
|–
|–
|14–4
|+10
|21
|2. Gyirmót FC Győr
|6
|6
|–
|–
|26–2
|+24
|18
|3. Puskás Akadémia II.
|6
|5
|–
|1
|14–3
|+11
|15
|4. Bicske
|7
|3
|2
|2
|11–8
|+3
|11
|5. Veszprém
|6
|3
|1
|2
|11–9
|+2
|10
|6. Tatabánya
|6
|3
|–
|3
|12–12
|0
|9
|7. Mosonmagyaróvár
|6
|2
|2
|2
|11–8
|+3
|8
|8. Balatonfüred
|6
|2
|2
|2
|7–9
|–2
|8
|9. Pápa
|6
|2
|1
|3
|12–11
|+1
|7
|10. Budaörs
|6
|2
|1
|3
|10–12
|–2
|7
|11. Sopron
|6
|2
|1
|3
|6–15
|–9
|7
|12. ETO Akadémia
|6
|2
|–
|4
|12–17
|–5
|6
|13. Komárom
|6
|1
|2
|3
|8–10
|–2
|5
|14. Újpest II.
|6
|1
|1
|4
|6–15
|–9
|4
|15. Zsámbék
|6
|1
|–
|5
|9–25
|–16
|3
|16. Szombathelyi Haladás
|6
|–
|1
|5
|6–15
|–9
|1