Nemzeti Sportrádió

NB III: a Bicskét is legyőzte a Dorog, és továbbra is hibátlan

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.06. 23:09
null
A Dorog a Bicskét is legyőzte és továbbra is hibátlan (Fotó: Dorogi Futball Kft.)
Címkék
Dorog Bicske NB III
A dorogi bányásznap miatt szombaton került sor a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában a Dorogi FC–Bicskei TC mérkőzésre. A hazaiak Nagy-Kolozsvári Dániel és Tischler Patrik góljával kétgólos előnyre tettek szert, a Bicske a hajrában Fehér Barnabás révén csak szépíteni tudott, így Nikházi Márk együttese 2–1-re győzött, és továbbra is hibátlan.

NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Dorogi FC–Bicskei TC 2–1

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szeptember 7., vasárnap
11.00: ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém
16.00: Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék
16.00: FC Sopron–Budaörs
16.00: Komárom VSE–Újpest FC II
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II
17.00: Gyirmót FC Győr–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Dorog7714–4+1021
2. Gyirmót FC Győr6626–2+2418
3. Puskás Akadémia II.65114–3+1115
4. Bicske732211–8+311
5. Veszprém631211–9+210
6. Tatabánya63312–1209
7. Mosonmagyaróvár622211–8+38
8. Balatonfüred62227–9–28
9. Pápa621312–11+17
10. Budaörs621310–12–27
11. Sopron62136–15–97
12. ETO Akadémia62412–17–56
13. Komárom61238–10–25
14. Újpest II.61146–15–94
15. Zsámbék6159–25–163
16. Szombathelyi Haladás6156–15–91

 

 

Dorog Bicske NB III
Legfrissebb hírek

Horváth Ferenc lett a Tatabánya vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.09.04. 12:17

Hat meccs, egy pont – távozott az NB III-as Pénzügyőr trénere

Labdarúgó NB II
2025.09.03. 13:55

NS-infó: visszatérhet – Horváth Ferenc ezzel a magyar klubbal tárgyal

Labdarúgó NB II
2025.09.02. 12:21

NB III: tízgólos győzelmet aratott a Gyirmót, hibátlan maradt a Dorog és az FTC II is

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 21:00

Videó: ritka nagy gól az NB III-ból – a kezdőkörből talált be a bicskei játékos

Labdarúgó NB II
2025.08.28. 09:07

Játékossors: az NB III-ban folytatja Kalmár Zsolt – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.08.27. 19:32

Kozármisleny: csapatot és osztályt is vált a nyáron érkezett volt U-válogatott szélső

Labdarúgó NB II
2025.08.27. 13:31

Kilenc pont a hátrány, menesztették a patinás klub edzőjét – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.08.18. 12:36
Ezek is érdekelhetik