A Kozármisleny hazai pályán, míg a Videoton idegenben maradt nyeretlen

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–1 (0–0)

Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, Mohos Milán)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky (Pesti, 86.), Bakó, Máté Cs. – Jelena (Zamostny, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok, 88.), Murka, Spandler, Virágh M. – Kovács B. (Kálnoki-Kis, 64.), Kocsis G. (Bedi, 88.), Varga R., Nagy D. – Menyhárt (Simut, 57.), Zsótér (Dékei, 57.). Vezetőedző: Boér Gábor

Gólszerző: Kocsis D. (58.), ill. Nagy D. (73.)



ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben mindent megtett a hazai csapat az első hazai győzelemért, de nem tudott vezetést szerezni. A Videoton mezőnyben birtokolta a labdát, de a kapura veszélyt nem jelentett, az első félidőben csak a hazai csapat alakított ki helyzetet. Aztán a második félidő ott folytatódott ahol az első abbamaradt, a Kozármislenyen érződött, hogy meg akarja nyerni a találkozót – az 58. percben Kocsis Dominik révén meg is szerezte a vezetést. A hazai játékos második mislenyi meccsén a második gólját szerezte. Ezután úgy tűnt, hogy uralja a mérkőzést a Kozármisleny és nem engedi ki a három pontot a kezéből, de jött egy váratlan, nagy hiba, és ezt kihasználva egyenlített a Videoton a 18 esztendős Nagy Dániel góljával. Ezt követően mindent megtett a hazai alakulat a győztes találat megszerzéséért, de nem tudott már újabb gólt lőni. Így továbbra is nyeretlen hazai pályán a Kozármisleny ebben az idényben, a Videoton viszont idegenben nyeretlen. 1–1

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az első győzelmét az előző fordulóban, a BVSC otthonában megszerző, de még így is kiesésre álló Kozármisleny a múlt hétvégén a Tiszakécskét 5−0-ra kiütő Videoton ellen.