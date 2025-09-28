Sorozatban negyedik bajnokiját nyerte meg a Vasas



LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

SOROKSÁR SC−VASAS FC 0–2 (0–0)

Haraszti út, Szamosi Mihály Sporttelep, 700 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Króner, Horváth K. (Csemer, 81.) – Köböl (Bagi Á., 81.), Németh E. – Gálfi (Gágyor, 81.), Korozmán (Vass Á., 69.), Kundrák (Varga Z., 69.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Cseke B. (Sztojka, 84.), Urblík J., Rab B. (Hidi M. S., 62.) – Radó (Pethő, a szünetben), Tóth M. (Horváth R., 73.), Molnár Cs. (Barkóczi B., a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Pethő (48.), Otigba (56.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – A Vasasnak sokáig nem is volt helyzete, aztán jöttek a minőségi cseréi és tíz perc alatt eldöntötték a találkozót.

Erős Gábor: – Nagyon megnehezítette a dolgunkat a Soroksár. A második félidőben gyorsan sikerült megszereznünk a vezetést, és ez döntőnek bizonyult.

ÖSSZEFOGLALÓ

A házigazda Soroksár sorozatban kettő, a vendég Vasas sorozatban három győztes bajnoki után csapott össze a főváros XXIII. kerületében. A Vasas a legutóbbi hét, Soroksáron lejátszott tétmérkőzéséből csupán kettőt tudott megnyerni. A piros-kékek utoljára 2021 decemberében hagyták el győztesen a Haraszti úti gyepet, az angyalföldiek mai keretéből akkor Uram János, Iyinbor Patrick és Radó András kapott lehetőséget.

A Soroksár gólgyárosa, Lovrencsics Balázs sérülés miatt csak a lelátóról figyelhette a találkozót, ott volt viszont a hazai kezdőben Kundrák Norbert, aki négy szerzett góljával a találkozó kezdete előtt a második helyet foglalta el a góllövőlistán. Bár az előző fordulóban a két csapat összesen hét gólt is szerzett, az első félidőben a kapu irányába is alig küldtek labdát a felek. Az 5. percben Nagy Olivér 17 méteres kísérlete a kapu mellé szállt, a hosszabbítás perceiben pedig Urblík József 19 méterről tévesztett célt. Sárga lapokból nem volt hiány az első játékrészben, Zimmermann Márió négy sárgát is kiosztott a játékosoknak.

A szünetben kettőt is cserélt Erős Gábor és ez kiváló húzásnak bizonyult. A Radó András helyére beálló Pethő Bence ugyanis a 48. percben Cseke Benjámin balról érkező beadása után megszerezte a vezetést a vendégek számára. Mintha egy másik angyalföldi csapat jött volna ki a második félidőre, a vendégek a gól után is kapujuk elé szorították a hazaiakat, aminek gyorsan meg is lett az eredménye. Az 56. percben Urblík jobb oldali szöglete után a rövid sarok előtt ide-oda pattogó labda végül Otigba Kenneth testéről került a gólvonalon túlra. A folytatásban a hazaiak kapusa, Radnóti Dániel bravúrjai is kellettek ahhoz, hogy a Vasas ne szerezzen újabb gólokat. A hazaiak talán a 86. percben jártak a legközelebb a gólhoz, ekkor Tóth Gábor öt méterről ellőtt labdája a blokkoló Doktorics Áron lábáról vágódott szögletre. 0–2

PERCRŐL PERCRE