Nem támadt fel a BVSC, a Kövesd nyert, ha nem is könnyen



LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC−BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0)

Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Aradi József, Szabó Dániel)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Csörgő, Ternován (Vajda S., 59.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 77.), Vidnyánszky, Bertus (Varjas Z., 90.) – Szalai J., Saja (Vörös, 59.). Vezetőedző: Csertői Aurél

BVSC: Megyeri G. – Bliznyuk (Sarkadi, 77.), Hesz, Vinícius, Kaczvinszki, Király – Székely K. (Dénes A., 66.), Palincsár, Tóth K. (Kelemen P., 87.), Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 77.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Szalai J. (63.)

Csertői Aurél: – Számítottunk rá, hogy nagyon nehéz mérkőzünk lesz, felállást is változtatott az ellenfél, nehéz volt feltörni a védekezésüket. Sok helyzet nem alakult ki, brusztolós meccs volt, amolyan egygólos mérkőzés, szerencsére azt az egy találatot mi szereztük. Gyengébb játékkal tudtunk nyerni, a három pont megszerzése volt a legfontosabb ezen a bajnokin.

Dragan Vukmir: – Nagyon sajnálom, mint ahogy az előző meccseket is. A srácok maximálisan odatették magukat, de a bravúrt nem sikerült megcsinálni, pedig benne volt ez a mérkőzésben. Voltak lehetőségeink, három is, az első félidőben és a másodikban is betalálhattunk volna. Sajnos, nem sikerült, ilyen passzban vagyunk, az ellenfél tulajdonképpen helyzet nélkül ért el gólt.

Szalai József (középen) hatodik gólját szerezte a bajnokságban (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés esélyese előzetesen a hazai csapat volt, ám a találkozó során a Mezőkövesd Zsóry FC nem igazán tudott mit kezdeni a szervezetten védekező vendégcsapat ellen. A BVSC fegyelmezetten játszott, s a labdaszerzések után igyekezett építkezni. A fővárosi együttesnek több ígéretes lehetősége volt az első félidőben, a pályaválasztó szögletek utáni fejesekből találhatott volna a kapuba.

A második játékrészben a Mezőkövesd fokozta a nyomást, a 63. percben Szalai József szép megoldását követően jutott előnyhöz a házigazda. A hátrányba került BVSC-nek viszont nem sikerült megújulnia, a védőjáték változatlanul rendben volt, de a támadójátékot nem tudták olyan szintre emelni, hogy az MZSFC-nek be kelljen állnia a saját térfelére. A hajrában viszont változott a helyzet, a pontszerzés érdekében többet vállalt a vendégcsapat, és a ráadás perceiben majdnem összejött az egyenlítés, Deczki Máté kapus bravúrja akadályozta ezt meg.