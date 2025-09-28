Az elődöntőbe jutott a Veszprém a férfi kézilabda klubvilágbajnokságon

Az Al-Ahli egyszer sem vezetett a mérkőzésen, ettől függetlenül az első félidőben végig szoros volt az állás. Nem volt magas az iram és a színvonal, de amikor némileg hatékonyabbá vált a bakonyiak teljesítménye, akkor – a 38. percben – öt góllal elléptek. Az utolsó tíz percben vált fölényessé a különbség, akkor a magyar bajnoki címvédőnek volt egy 4–0-s és egy 3–0-s sorozata is.

Hugo Descat kilenc, Ali Zein, Luka Cindric és Nedim Remili egyaránt négy góllal, a mezőny legjobbjának megválasztott Rodrigo Corrales 16 védéssel vette ki részét a sikerből.

A Veszprém ellenfele a Bajnokok Ligája-címvédő német SC Magdeburg lesz a keddi elődöntőben, a másik ágon az Al-Ahli SC a Barcával találkozik.

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

B-CSOPORT

One Veszprém HC–Al-Ahli SC 31–22 (13–12)

A csoport végeredménye végeredménye: 1. Veszprém 4 pont, 2. Al-Ahli SC 2 pont, 3. Sydney Uni 0 pont

A-CSOPORT

Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–Magdeburg (német) 26–36 (13–16)

A csoport végeredménye: 1. SC Magdeburg (német) 4 pont, 2. Al-Sardzsa (egyesült arab emírségekbeli) 2 pont, 3. California Eagles (amerikai) 0 pont

C-CSOPORT

Zamalek (egyiptomi)–Barca (spanyol) 25–47 (12–24)

A csoport végeredménye: 1. Barcelona (spanyol) 4 pont, 2. Zamalek SC (egyiptomi) 2 pont, 3. Handebol Taubaté (brazil) 0 pont

A három csoportelső és a legjobb csoportmásodik jutott be a keddi elődöntőbe.