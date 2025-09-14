Magyar Kupa: mezőörsi bravúr a Komárom ellen

A legkönnyebben a vármegyei I. osztályban szereplő Pilisi LK vívta ki a továbbjutást, miután 5–2-re győzött a Sárvár FC vendégeként. A Kelen SC tizenegyesekkel harcolta ki a továbbjutást a Tarpa SC ellen, a Mezőörs KSE pedig nagy bravúrt végrehajtva, 1–0-ra legyőzte az egy osztállyal feljebb szereplő Komárom VSE-t.

A két NB III-as csapat meccsén, Martfűn a hazai csapat a félidőben még 3–0-ra vezetett, de a fordulás után egalizált a Dombóvár, majd a 90 perc után felhőszakadás miatt egy időre félbe kellett szakítani az összecsapást – de aztán folytatódhatott a játék, ahol mindkét csapat szerzett egy-egy gólt, így jöhettek a tizenegyesek, amelyet egészen kivételes izgalmak után végül a hazaiak nyertek meg 5–4-re.

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III) 2–2 – 11-esekkel 2–0

Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III) 1–0

Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III) 4–4 – 11-esekkel 5–4

Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.) 2–5

KÉSŐBB

Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC 3–2 – hosszabbítás után