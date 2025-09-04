Horváth Ferenc lett a Tatabánya vezetőedzője – hivatalos

Korábban a Nemzeti Sport is megírta, hogy a Horváth Ferenc a Tatabánya vezetőedzője lehet. Az értesülés igaznak bizonyult, a Tatabánya csütörtökön hivatalosan is bejelentette a korábbi 32-szeres válogatott csatár érkezését.

Az NB III Északnyugati csoportjában a tavasszal még NB II-es és az új idény kezdetén a visszajutást célul kitűző Tatabánya hat forduló alatt háromszor győzött és háromszor kikapott, így csak a 6. helyen áll a tabellán, a vezetőség pedig már két hete megköszönte a gárdát addig irányító Klausz László munkáját.

Horváth Ferenc az elmúlt években számos csapatnál volt vezetőedző az NB I-ben és az NB II-ben is (legutóbb Dunaújvárosban), de az elmúlt két évben nem dolgozott itthon, a ciprusi utánpótlásban tevékenykedett, legutóbb az Enoszisz Neon Paralimniu U17-es csapatát vezette bajnoki címre.

„Horváth Ferenc érkezése új lendületet adhat a szakmai munkának és segíthet abban, hogy a csapat megtartsa az utóbbi hetekben mutatott formát – írja bemutatójában a Tatabánya. – Az elmúlt három mérkőzésen győztesként hagytuk el a pályát, ezt a pozitív sorozatot szeretnénk folytatni a továbbiakban is. A vezetőség bízik abban, hogy az új vezetőedző személye további stabilitást és új energiát hoz együttesünk életébe. Üdvözöljük Tatabányán, sok sikert kívánunk a munkájához!”