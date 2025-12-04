Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Veszprém–Sporting CP

2025.12.04. 18:41
A piros mezes veszprémiek ősszel drámai körülmények között maradtak alul Lisszabonban (Fotó: One Veszprém)
One Veszprém HC Sporting CP férfi kézi BL
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának 10. fordulójában a One Veszprém HC a Sporting CP-t fogadja – élőben az NSO-n!

 

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) (19–14) – élőben az NSO-n!

 

One Veszprém HC Sporting CP férfi kézi BL
