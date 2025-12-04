Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Veszprém–Sporting CP

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának 10. fordulójában a One Veszprém HC a Sporting CP-t fogadja – élőben az NSO-n!
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) (19–14) – élőben az NSO-n!
