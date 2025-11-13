Marco Rossi: A második félidőnk a selejtező legrosszabbja volt

Úgy értékelt Marco Rossi szövetségi kapitány az örmények 1–0-s idegenbeli legyőzése után, hogy nem tudhatta, csapata kiharcolta-e a világbajnoki rájátszást érő csoportmásodik helyet vagy sem, merthogy az Írország–Portugália mérkőzés még el sem kezdődött, amikor a hivatalos sajtótájékoztatója véget ért. A 81. válogatott mérkőzése után a szakvezető higgadtan értékelt.

– Nem számított könnyű meccsre, de nehezebb volt ez az összecsapás annál, mint amit várt?

– Az első félidőben úgy játszottunk, ahogyan terveztük, voltak lehetőségeink az előnyünk megduplázására, de hogy a fordulás után mi történt a csapatommal, nem tudom, minden megváltozott – nyilatkozta Marco Rossi. – Örményország sokkal jobban játszott nálunk a második játékrészben, de a két legnagyobb lehetőséget a mi hibánkból alakította ki. Ellenfelünk feljavulásával párhuzamosan mi nem találtuk a megoldást a szervezettségére és az agresszivitására, ami az első félidőben még megvolt.

– Ennek tükrében tudja értékelni az egygólos sikert?

– Tiszta sor, nem lehet kilencven percen keresztül letámadni, de a második félidőnk talán a legrosszabb volt a világbajnoki selejtezősorozatban, úgyhogy az egy nullás végeredmény elfogadható. Nem akarom csupán a játékosaim nyakába varrni a történteket, mindenkinek megvan a maga felelőssége, de elsősorban az enyém, hogy milyen teljesítményt nyújtunk. Elemeznünk kell a látottakat, mert nem fordulhat elő ilyen hozzáállásbeli különbség két játékrész között.

– A másodikban sokat kommunikált a játékosaival – mit mondott nekik?

– Megpróbáltuk instruálni a srácokat, mert érzékeltük, hogy valami gond van. Idővel próbáltunk taktikailag belenyúlni a meccsbe, ám hiába volt egyszerre Schäfer András, Tóth Alex és Vitális Milán a pályán, nem tudtuk megtartani a labdát és felszedni a lecsorgót.

– Meglepte önt valamivel Örményország a második félidőben?

– Inkább azon hökkentem meg, hogy a labdarúgóink nem tudták megakadályozni az ellenfél kezdeményezését úgy, ahogyan az első félidőben. Örményország nagy harci kedvvel, szenvedélyesen futballozott, megnehezítve a helyzetünket, de azokra az érzésekre, amelyek meccs közben elfogtak, nem számítottam.

– Több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat. A fejlődési ívét hogyan látja, megérett ez a csapat a világbajnoki szereplésre?

– A portugálok elleni meccs után sokkal bizakodóbb voltam, látva a második félidei jereváni játékunkat azonban aggódni kezdtem. Negyven év után nagyon szeretnénk kijutni a világbajnokságra, viccesen mondhatnám, mélyen a zsebembe nyúlnék, hogy ez összejöjjön, de ezt senki ne vegye komolyan.

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Varga B. (33.)

TUDÓSÍTÁSUNK ITT

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT