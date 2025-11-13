Vb-selejtező: Írország–Portugália
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának 5. fordulójában Írország hazai pályán, Dublinban fogadja Portugáliát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA 1–0 – élőben az NSO-n!
Dublin, Aviva Stadion, 20.45 (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist)
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales – Azaz, J. Taylor, Cullen – Ogbene, Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo, G. Inácio, Rúben Días, Dalot – J. Neves, Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Félix. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Parrott (17.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
4
3
1
–
|11–4
|+7
|10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
|9–7
|+2
|8
|3. Írország
4
1
1
2
|4–5
|–1
|4
|4. Örményország
5
1
–
4
|2–10
|–8
|3
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik