Vb-selejtező: Írország–Portugália

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA 1–0 – élőben az NSO-n!

Dublin, Aviva Stadion, 20.45 (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist)

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales – Azaz, J. Taylor, Cullen – Ogbene, Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo, G. Inácio, Rúben Días, Dalot – J. Neves, Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Félix. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: Parrott (17.)

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Portugália 4 3 1 – 11–4 +7 10 2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 9–7 +2 8 3. Írország 4 1 1 2 4–5 –1 4 4. Örményország 5 1 – 4 2–10 –8 3

PERCRŐL PERCRE