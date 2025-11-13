Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: Írország–Portugália

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.11.13. 20:35
Parrott (középen) góljával Írország szerezte meg a vezetést (Fotó: Getty Images)
Címkék
Portugália vb 2026 foci vb extra vb-selejtező Írország ír válogatott portugál válogatott
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának 5. fordulójában Írország hazai pályán, Dublinban fogadja Portugáliát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA 1–0 – élőben az NSO-n!
Dublin, Aviva Stadion, 20.45 (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist)
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales – Azaz, J. Taylor, Cullen – Ogbene, Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo, G. Inácio, Rúben Días, Dalot – J. Neves, Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Félix. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Parrott (17.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

4

3

1

11–4+710
2. MAGYARORSZÁG

5

2

2

1

9–7+28
3. Írország

4

1

1

2

4–5–14
4. Örményország

5

1

4

2–10–83

 

PERCRŐL PERCRE 

 

Portugália vb 2026 foci vb extra vb-selejtező Írország ír válogatott portugál válogatott
Legfrissebb hírek

Varga Barnabás góljával kiizzadtuk a győzelmet Jerevánban, karnyújtásnyira a vb-pótselejtező!

Magyar válogatott
1 órája

Bő tíz perc alatt négyet vágva a norvégok szinte kijutottak a vb-re

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: nem bírt egymással az Arab Emírségek és Irak a selejtezős párharc első meccsén

Foci vb 2026
2 órája

Bolla és Styles is pályán az örmények ellen – kezdőcsapatok

Magyar válogatott
4 órája

Tiszta fehérben játszik Örményországban a magyar válogatott

Magyar válogatott
7 órája

Szijjártó Péter: Öt konzul segíti a magyar szurkolókat Örményországban

Magyar válogatott
9 órája

Vb-selejtező: Mocsi, Ötvös és Bárány nem játszik az örmények ellen

Magyar válogatott
10 órája

Schäfer és Szoboszlai újabb mérföldkőhöz érkezik; a magyar válogatott 28 év után juthat el újra a vb-pótselejtezőig

Magyar válogatott
10 órája
Ezek is érdekelhetik