Gereben Lívia: Sok van ebben a válogatottban!

Mennyi idő után dolgozik újra együtt a válogatott kerettel?

Azt hiszem, három vagy négy év is eltelt azóta, hogy legutóbb a fehérvári csarnokban jártam, ez most fantasztikus érzés – válaszolta a Sepsiszentgyörgy 26 éves játékosa, Gereben Lívia.

Tavaly tavasszal egy interjúban már említette, hogy szeretne újra válogatott lenni, és erre alkalma is nyílt volna a nyári összetartáson, végül egy sérülés ezt meghiúsította.

Így van, Völgyi Péter legutóbb is meghívott, nagyon boldoggá tett, de nem volt szerencsém, mert az előző idény vége felé megsérültem, és nem épültem fel az edzőtáborozásig. Egy szakadás lett a talpamban és hosszú volt a felépülési idő. Viszont most nagyon örülök, hogy itt lehetek a lányokkal.

A csapattársak többségét nyilván ismeri, de akadnak új arcok is. Milyennek látja ezt a közösséget?

A legtöbb lánnyal valóban személyes az ismeretségem, de a fiatalokat is láttam már játszani, nagyon jól érzem magam a válogatottnál. Gyerekkorom óta szívügyem a nemzeti csapat, amikor csak tehettem és betegség nem akadályozott, akkor mindig számíthatott rám a csapat és a szövetségi kapitány.

Ráadásul klubjával, a Sepsiszentgyörggyel is pozitív élményeket gyűjtött a múlt héten Magyarországon, hiszen Európa-kupa-meccset nyertek volt csapata, a Szekszárd otthonában. Milyen érzéssel tért vissza?

Kicsit furcsa, de nagyon felemelő érzés volt Szekszárdra utazni. Ott váltam felnőtt kosárlabdázóvá, hat idényt töltöttem a Tolna vármegyei klubnál. Rengeteg emlék feltört bennem, de most a Sepsi sikeréért hajtottam, és büszke vagyok, hogy az európai porondon győzelemmel zártuk a válogatott szünet előtti szakaszt.

Azt is nyilatkozta korábban, hogy nagyon sajnálja, amiért a magyar nemzeti csapat nem jutott ki az Eb-re, mert többre hivatott. Ezt most testközelből, a lányok között készülve is így látja?

Teljes mértékben. Ez a csapat sokkal többre képes. Látva a játékoskeretet, ennek a válogatottnak simán ott lett volna a helyen az Európa-bajnokságon. Úgy érzem, ez a társaság nagy tettekre hivatott és sok van a keret tagjaiban.

Jelenleg egy tétmérkőzés nélküli összetartást tart a szakmai stáb, a cél a márciusi vb-selejtező. Milyen játékot szeretnének megalapozni?

Igen, a tavaszi vb-kvalifikáció előtt csak néhány napunk lesz együtt dolgozni, ezért hasznos ez az időszak, és a betervezett négy edzőmérkőzés a csehek, illetve az oroszok ellen. Naponta két edzésünk van, ketté osztva edz a húsz játékos, de mindig más összetételűek ezek a csoportok. Délelőtt többnyire egyéni munkát végzünk, délután vannak a csapatedzések, több taktikával. A felkészülési meccsek is nagyon fontosak, erős együttesekkel találkozunk, így le tudjuk szűrni, hogy hol tartunk, hiszen a vb-selejtezők előtt már nem lesz lehetőség a tesztelésre.