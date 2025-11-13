Legyőzte, s beérte a KTE a Kaposvárt a férfi kosárlabda NB I-ben

A középcsapatok találkozóján a Kecskemét hazai pályán 11 ponttal legyőzte a Kaposvárt. A hazaiak a harmadik negyedben 32 pontot szereztek, ezzel léptek el. A hazaiaknál Ilari Seppälä 26 pontot szerzett, mellette egy másik finn Okko Jarvi is négy triplát dobott be, utóbbi 19 ponttal zárt. A vendégeknél Darrion Trammel 26 pontot dobot, a vendégek második legjobb dobója Jordan Brown volt.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

9. FORDULÓ

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 92–81 (16–13, 20–19, 32–23, 24–26)

Kecskemét, 600 néző. V: Benczur, dr. Mészáros, dr. Németh

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 26/12, Wittmann 1, JÄRVI 19/12, TOMASEVICS 19/9, Karahodzsics 6. Csere: Ivkovics M. 4, Dautovics 14/3, Schöll 3, Tóth B. Edző: Ivkovics Sztojan

KAPOSVÁR: TRAMMELL 26/12, Wilson 13/3, Szőke 2, Kis R., BROWN 15/3. Csere: Filipovity P. 8, Rosics 8/3, Simon, Paár 9/3, Walker. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–0. 7. p.: 6–7. 10. p.: 11–9. 14. p.: 23–21. 19. p.: 31–28. 24. p.: 46–37. 29. p.: 66–50. 34. p.: 72–62. 38. p.: 82–74

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Látványos meccs volt, két különböző stílusú csapat mérte össze tudását. Kicsit sok pontot kaptunk, kevesebbnek jobban örültem volna. Ebben a bajnokságban minden győzelemnek különösen nagy értéke van. Lehet unalmas szöveg, de az egyik héten mennyországban érezhetjük magunkat, majd utána a pokol vár ránk. Ez minden csapatra érvényes.

Braniszlav Dzunics: – Az első félidőben még tartottuk a védekezést, támadásban viszont pontatlanok voltunk. A harmadik negyedben történt valami, a védekezésünk teljesen szétesett. Utána futottunk az eredmény után. Próbáltunk mindent, sok energiával játszottunk, de ez kevés volt, jobbnak bizonyult a Kecskemét.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 8 8 – 717–602 1.000 16 2. Szombathely 8 7 1 725–628 0.938 15 3. Sopron 8 6 2 697–649 0.875 14 4. Fehérvár 8 4 4 740–730 0.750 12 5. Honvéd 8 4 4 653–644 0.750 12 6. Körmend 8 4 4 729–746 0.750 12 7. Debrecen 8 4 4 637–689 0.750 12 8. Kaposvár 9 4 5 807–813 0.722 13 9. Kecskemét 9 4 5 728–764 0.722 13 10. Paks 7 3 4 632–621 0.714 10 11. Zalaegerszeg 8 3 5 678–695 0.688 11 12. Oroszlány 7 2 5 576–609 0.643 9 13. Szeged 8 2 6 612–698 0.625 10 14. Pécs 8 1 7 641–684 0.563 9

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.