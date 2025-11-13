Legyőzte, s beérte a KTE a Kaposvárt a férfi kosárlabda NB I-ben
A középcsapatok találkozóján a Kecskemét hazai pályán 11 ponttal legyőzte a Kaposvárt. A hazaiak a harmadik negyedben 32 pontot szereztek, ezzel léptek el. A hazaiaknál Ilari Seppälä 26 pontot szerzett, mellette egy másik finn Okko Jarvi is négy triplát dobott be, utóbbi 19 ponttal zárt. A vendégeknél Darrion Trammel 26 pontot dobot, a vendégek második legjobb dobója Jordan Brown volt.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
9. FORDULÓ
DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 92–81 (16–13, 20–19, 32–23, 24–26)
Kecskemét, 600 néző. V: Benczur, dr. Mészáros, dr. Németh
KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 26/12, Wittmann 1, JÄRVI 19/12, TOMASEVICS 19/9, Karahodzsics 6. Csere: Ivkovics M. 4, Dautovics 14/3, Schöll 3, Tóth B. Edző: Ivkovics Sztojan
KAPOSVÁR: TRAMMELL 26/12, Wilson 13/3, Szőke 2, Kis R., BROWN 15/3. Csere: Filipovity P. 8, Rosics 8/3, Simon, Paár 9/3, Walker. Edző: Dzunics Braniszlav
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–0. 7. p.: 6–7. 10. p.: 11–9. 14. p.: 23–21. 19. p.: 31–28. 24. p.: 46–37. 29. p.: 66–50. 34. p.: 72–62. 38. p.: 82–74
MESTERMÉRLEG
Ivkovics Sztojan: – Látványos meccs volt, két különböző stílusú csapat mérte össze tudását. Kicsit sok pontot kaptunk, kevesebbnek jobban örültem volna. Ebben a bajnokságban minden győzelemnek különösen nagy értéke van. Lehet unalmas szöveg, de az egyik héten mennyországban érezhetjük magunkat, majd utána a pokol vár ránk. Ez minden csapatra érvényes.
Braniszlav Dzunics: – Az első félidőben még tartottuk a védekezést, támadásban viszont pontatlanok voltunk. A harmadik negyedben történt valami, a védekezésünk teljesen szétesett. Utána futottunk az eredmény után. Próbáltunk mindent, sok energiával játszottunk, de ez kevés volt, jobbnak bizonyult a Kecskemét.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Szolnok
8
8
–
717–602
1.000
16
|2. Szombathely
8
7
1
725–628
0.938
15
|3. Sopron
8
6
2
697–649
0.875
14
|4. Fehérvár
8
4
4
740–730
0.750
12
|5. Honvéd
8
4
4
653–644
0.750
12
|6. Körmend
8
4
4
729–746
0.750
12
|7. Debrecen
8
4
4
637–689
0.750
12
|8. Kaposvár
9
4
5
807–813
0.722
13
|9. Kecskemét
9
4
5
728–764
0.722
13
|10. Paks
7
3
4
632–621
0.714
10
|11. Zalaegerszeg
8
3
5
678–695
0.688
11
|12. Oroszlány
7
2
5
576–609
0.643
9
|13. Szeged
8
2
6
612–698
0.625
10
|14. Pécs
8
1
7
641–684
0.563
9
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.