Bő tíz perc alatt négyet vágva a norvégok szinte kijutottak a vb-re
A D-csoport második helyéért hajtó Izland hozta a kötelezőt Bakuban: a hazai ötgólos siker után ezúttal két gólt szerzett Azerbajdzsán ellen. A 20. percben Isak Johannesson nagyszerű passza után Albert Gudmundsson szerzett vezetést, majd a félidő végén egy szabadrúgás-kombináció során Gudmundsson volt az előkészítő, Sverrir Ingi Ingason fejesével pedig már kétgólosra nőtt a vendégek előnye.
A második félidő kevesebb helyzetet és kiegyenlítettebb játékot hozott, Izland magabiztosan őrizte előnyét, az azeriek az egész mérkőzésen egyszer találták el a kaput. Izland 2–0-s győzelmével pontszámban beérte a franciák ellen pályára lépő Ukrajnát.
Norvégia az első hat mérkőzésén 29 gólt szerzett, és mindössze hármat kapott, plusz hibátlan teljesítménnyel vezette az I-csoportot. Észtország az első félidőben tartotta magát Norvégiában, pedig a hazaiak már akkor is 70 százalékos labdabirtoklással játszottak, és 13 lövéssel próbálkoztak. Ami az első játékrészben 13 próbálkozásból nem sikerült, az bement négyből négyszer a második játékrész elején. Az 50. percben Alexander Sörloth fejelt a jobb sarokba, két perccel később Julian Ryerson jobb oldalról érkező beadásából Sörloth ezúttal a kapu bal oldalába bólintott. Újabb négy perc elteltével ismét Ryerson volt az előkészítő, a harmadik norvég gólt Erling Haaland fejelte. A Manchester City támadója a 62. percben lábbal is eredményes volt, a norvégok meg bő tíz perc alatt négy gólt szerezve eldöntötték a találkozót. Haaland továbbra is fergeteges gólátlagot produkál nemzeti színekben: 47 mérkőzésen 53 gól fűződik a nevéhez.
A 65. percben Robi Saarma szépített, Norvégia megérdemelten nyert, amivel gyakorlatilag biztossá vált, hogy 1998 után ismét kijut a világbajnokságra. Az olaszoknak két győzelem mellett 19-cel kellene javítaniuk a gólkülönbségüket; az első egymás elleni mérkőzést 3–0-ra a norvégok nyerték meg. 4–1
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
5. FORDULÓ
D-CSOPORT
Azerbajdzsán–Izland 0–2 (Gudmundsson 20., Ingason 39.)
20.45: Franciaország–Ukrajna, Párizs
I-CSOPORT
Norvégia–Észtország 4–1 (Sörloth 50., 52., Haaland 56., 62., ill. Saarma 65.)
20.45: Moldova–Olaszország, Chisinau
|A D-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Franciaország
4
3
1
–
9–3
+6
10
|2. Izland
5
2
1
2
13–9
+4
7
|3. Ukrajna
4
2
1
1
8–7
+1
7
|4. Azerbajdzsán
5
–
1
4
2–13
–11
1
|AZ I-CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Norvégia
7
7
–
–
33–4
+29
21
|2. Olaszország
6
5
–
1
18–8
+10
15
|3. Izrael
7
3
–
4
15–19
–4
9
|4. Észtország
8
1
1
6
8–21
–13
4
|5. Moldova
6
–
1
5
4–26
–22
1