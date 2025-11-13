Bő tíz perc alatt négyet vágva a norvégok szinte kijutottak a vb-re

A D-csoport második helyéért hajtó Izland hozta a kötelezőt Bakuban: a hazai ötgólos siker után ezúttal két gólt szerzett Azerbajdzsán ellen. A 20. percben Isak Johannesson nagyszerű passza után Albert Gudmundsson szerzett vezetést, majd a félidő végén egy szabadrúgás-kombináció során Gudmundsson volt az előkészítő, Sverrir Ingi Ingason fejesével pedig már kétgólosra nőtt a vendégek előnye.

A második félidő kevesebb helyzetet és kiegyenlítettebb játékot hozott, Izland magabiztosan őrizte előnyét, az azeriek az egész mérkőzésen egyszer találták el a kaput. Izland 2–0-s győzelmével pontszámban beérte a franciák ellen pályára lépő Ukrajnát.

Norvégia az első hat mérkőzésén 29 gólt szerzett, és mindössze hármat kapott, plusz hibátlan teljesítménnyel vezette az I-csoportot. Észtország az első félidőben tartotta magát Norvégiában, pedig a hazaiak már akkor is 70 százalékos labdabirtoklással játszottak, és 13 lövéssel próbálkoztak. Ami az első játékrészben 13 próbálkozásból nem sikerült, az bement négyből négyszer a második játékrész elején. Az 50. percben Alexander Sörloth fejelt a jobb sarokba, két perccel később Julian Ryerson jobb oldalról érkező beadásából Sörloth ezúttal a kapu bal oldalába bólintott. Újabb négy perc elteltével ismét Ryerson volt az előkészítő, a harmadik norvég gólt Erling Haaland fejelte. A Manchester City támadója a 62. percben lábbal is eredményes volt, a norvégok meg bő tíz perc alatt négy gólt szerezve eldöntötték a találkozót. Haaland továbbra is fergeteges gólátlagot produkál nemzeti színekben: 47 mérkőzésen 53 gól fűződik a nevéhez.

A 65. percben Robi Saarma szépített, Norvégia megérdemelten nyert, amivel gyakorlatilag biztossá vált, hogy 1998 után ismét kijut a világbajnokságra. Az olaszoknak két győzelem mellett 19-cel kellene javítaniuk a gólkülönbségüket; az első egymás elleni mérkőzést 3–0-ra a norvégok nyerték meg. 4–1

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA

5. FORDULÓ

D-CSOPORT

Azerbajdzsán–Izland 0–2 (Gudmundsson 20., Ingason 39.)

20.45: Franciaország–Ukrajna, Párizs

I-CSOPORT

Norvégia–Észtország 4–1 (Sörloth 50., 52., Haaland 56., 62., ill. Saarma 65.)

20.45: Moldova–Olaszország, Chisinau

A D-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Franciaország 4 3 1 – 9–3 +6 10 2. Izland 5 2 1 2 13–9 +4 7 3. Ukrajna 4 2 1 1 8–7 +1 7 4. Azerbajdzsán 5 – 1 4 2–13 –11 1