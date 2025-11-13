Nemzeti Sportrádió

Bő tíz perc alatt négyet vágva a norvégok szinte kijutottak a vb-re

2025.11.13. 19:53
Erling Haaland duplázott, Norvégia szinte biztos, hogy ott lesz a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó-világbajnoki selejtezők 5. fordulójában Norvégia az Észtország elleni 4–1-es győzelemmel gyakorlatilag kijutott a világbajnokságra, míg a D-csoportban Izland kétgólos győzelmet aratott Azerbajdzsánban.

A D-csoport második helyéért hajtó Izland hozta a kötelezőt Bakuban: a hazai ötgólos siker után ezúttal két gólt szerzett Azerbajdzsán ellen. A 20. percben Isak Johannesson nagyszerű passza után Albert Gudmundsson szerzett vezetést, majd a félidő végén egy szabadrúgás-kombináció során Gudmundsson volt az előkészítő, Sverrir Ingi Ingason fejesével pedig már kétgólosra nőtt a vendégek előnye.

A második félidő kevesebb helyzetet és kiegyenlítettebb játékot hozott, Izland magabiztosan őrizte előnyét, az azeriek az egész mérkőzésen egyszer találták el a kaput. Izland 2–0-s győzelmével pontszámban beérte a franciák ellen pályára lépő Ukrajnát.

Norvégia az első hat mérkőzésén 29 gólt szerzett, és mindössze hármat kapott, plusz hibátlan teljesítménnyel vezette az I-csoportot. Észtország az első félidőben tartotta magát Norvégiában, pedig a hazaiak már akkor is 70 százalékos labdabirtoklással játszottak, és 13 lövéssel próbálkoztak. Ami az első játékrészben 13 próbálkozásból nem sikerült, az bement négyből négyszer a második játékrész elején. Az 50. percben Alexander Sörloth fejelt a jobb sarokba, két perccel később Julian Ryerson jobb oldalról érkező beadásából Sörloth ezúttal a kapu bal oldalába bólintott. Újabb négy perc elteltével ismét Ryerson volt az előkészítő, a harmadik norvég gólt Erling Haaland fejelte. A Manchester City támadója a 62. percben lábbal is eredményes volt, a norvégok meg bő tíz perc alatt négy gólt szerezve eldöntötték a találkozót. Haaland továbbra is fergeteges gólátlagot produkál nemzeti színekben: 47 mérkőzésen 53 gól fűződik a nevéhez.

A 65. percben Robi Saarma szépített, Norvégia megérdemelten nyert, amivel gyakorlatilag biztossá vált, hogy 1998 után ismét kijut a világbajnokságra. Az olaszoknak két győzelem mellett 19-cel kellene javítaniuk a gólkülönbségüket; az első egymás elleni mérkőzést 3–0-ra a norvégok nyerték meg. 4–1

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
5. FORDULÓ
D-CSOPORT
Azerbajdzsán–Izland 0–2 (Gudmundsson 20., Ingason 39.)
20.45: Franciaország–Ukrajna, Párizs
I-CSOPORT
Norvégia–Észtország 4–1 (Sörloth 50., 52., Haaland 56., 62., ill. Saarma 65.)
20.45: Moldova–Olaszország, Chisinau

A D-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

P

1. Franciaország

3

1

9–3

+6 

10

2. Izland

2

1

2

13–9

+4 

7

3. Ukrajna

2

1

1

8–7

+1 

7

4. Azerbajdzsán

1

4

2–13

–11 

1

 

AZ I-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

P

1. Norvégia

7

33–4

+29 

21

2. Olaszország

5

1

18–8

+10 

15

3. Izrael

3

4

15–19

–4 

9

4. Észtország

1

1

6

8–21

–13 

4

5. Moldova

1

5

4–26

–22 

1

 

 

