Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: Csehország megszenvedett San Marinóval

T. Z.T. Z.
2025.11.13. 20:07
Tomás Soucek góljával nyertek a csehek (Fotó: Getty Images, archív)
izrael Litvánia felkészülés Csehország felkészülési mérkőzések
A labdarúgó világbajnoki-selejtezők árnyékában Európában három felkészülési mérkőzést is rendeztek csütörtökön este: Csehország a vártnál jóval nehezebben nyert San Marino ellen, míg a Litvánia–Izrael és az Észak-Macedónia–Lettország találkozón nem született gól.

A három felkészülési mérkőzésen összesen született egy gól, a csehek Tomás Soucek találatával 1–0-ra győzték le San Marinót. A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy a csehek későbbi gólszerzője ezt megelőzően, a 31. percben elhibázott egy tizenegyest is, valamint a 49. percben a VAR les miatt érvénytelenítette Jarosláv Zeleny találatát.

A másik két összecsapáson Litvánia odahaza gól nélküli döntetlenre végzett Izraellel, és az Észak-Macedónia–Lettország találkozón sem látott gólt a közönség.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Csehország–San Marino 1–0 (Soucek 40.)
Litvánia–Izrael 0–0
Észak-Macedónia–Lettország 0–0

 

