Felkészülés: Csehország megszenvedett San Marinóval
A labdarúgó világbajnoki-selejtezők árnyékában Európában három felkészülési mérkőzést is rendeztek csütörtökön este: Csehország a vártnál jóval nehezebben nyert San Marino ellen, míg a Litvánia–Izrael és az Észak-Macedónia–Lettország találkozón nem született gól.
A három felkészülési mérkőzésen összesen született egy gól, a csehek Tomás Soucek találatával 1–0-ra győzték le San Marinót. A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy a csehek későbbi gólszerzője ezt megelőzően, a 31. percben elhibázott egy tizenegyest is, valamint a 49. percben a VAR les miatt érvénytelenítette Jarosláv Zeleny találatát.
A másik két összecsapáson Litvánia odahaza gól nélküli döntetlenre végzett Izraellel, és az Észak-Macedónia–Lettország találkozón sem látott gólt a közönség.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Csehország–San Marino 1–0 (Soucek 40.)
Litvánia–Izrael 0–0
Észak-Macedónia–Lettország 0–0
