Lukács Dániel: Hála Istennek a végén kijött a vakond!

„Az volt a legfontosabb, hogy elvigyük a három pontot. Nagyon nehéz mérkőzés volt, erre is számítottunk. Szerettük volna minél hamarabb megszerezni a vezetést, ez hellyel-közzel sikerült is, hiszen az első félidőben megvolt a vezetés, ez egy jó alap volt. A második félidőben nem szerettünk volna ennyire visszaállni, szerettünk volna még rárúgni gólt, hiszen az 1–0 mindig veszélyes eredmény. A végén jöttek a kontráik, a beadásaik, volt egy nagy helyzetük is, szerencsére ezt most megúsztuk, a legfontosabb a három pont” – értékelt a mérkőzés egyetlen gólját szerző Varga Barnabás.
„Szerencsére mostanában megtalálnak a beadások. Nyilván ez az erősségem, csatárként gólokat kell szereznem. Örülök, hogy győztes gólt tudtam szerezni, de azért ez egy óriási csapatmunka volt mindettől függetlenül. Örülök, mert jó formában érzem magam és jönnek a gólok” – mondta Varga, aki az idényben már 22 gólnál tart a Ferencváros és a válogatott színeiben.
Ha Portugália legyőzi Írországot, úgy biztos, hogy Magyarország a csoport második helyén végez. „Természetesen most szurkolunk Portugáliának, jó lenne ha biztossá válna a második helyünk. A mai napon a mi feladatunkat megtettük. Ha Portugáliának mégsem sikerül, akkor vasárnap nekünk kell megoldani.”
Lukács Dániel a 61. percben Bolla Bendegúzt váltva lépett pályára. „Az volt a feladatom, hogy csináljam meg egy az egyben a dolgokat, úgy érzem ez sikerült is. Nagyon nehéz mérkőzés volt, főleg a második félidőre, de meg tudtuk nyerni a meccset. A szünet után felbátorodtak, feljebb jöttek, mi meg nagyon behátráltunk, magunkra húztuk őket, ezáltal sokkal nehezebb dolgunk is volt. Hála Istennek a végén kijött a vakond, felpattant egy kicsit a labda. Nagy szerencsénk volt, de tettünk is érte, hogy szerencsénk legyen” – utalt a hajrában kialakult hazai helyzetre Lukács.
A Puskás Akadémiában játszó 29 éves támadó így látta a második játékrészt: „Nagyon magunkra húztuk őket, ez volt a hiba. Ha kicsit feljebb megy mindenki, akkor szerintem könnyebb dolgunk lett volna, de lehet, hogy elfáradtunk a második félidőre. Hála a jó égnek ki tudtuk védekezni. Várjuk meg a portugál mérkőzést, úgy érzem, hogy mi megtettük a részünket. Ha az úgy sikerül, ahogy reméljük, akkor nagyon boldogok leszünk.”
„A legfontosabb, hogy győztünk – mondta Szalai Attila. – Nem ez volt életünk mérkőzése, de a lényeg a három pont. A szívünket kiettük a pályán, és sikerült egy gólt begyötörnünk Barni révén. Az első félidőben kontrolláltuk a játékos, a másodikban kicsit magunkra húztuk az örményeket. Talán ezek a kibrusztolt győzelmek a legédesebbek. Bízom benne, hogy a portugálok megteszik azt a szívességet, amit az Eb-n nem.”
EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Varga B. (33.)
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
4
3
1
–
|11–4
|+7
|10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
|9–7
|+2
|8
|3. Írország
4
1
1
2
|4–5
|–1
|4
|4. Örményország
5
1
–
4
|2–10
|–8
|3