Lukács Dániel: Hála Istennek a végén kijött a vakond!

„Az volt a legfontosabb, hogy elvigyük a három pontot. Nagyon nehéz mérkőzés volt, erre is számítottunk. Szerettük volna minél hamarabb megszerezni a vezetést, ez hellyel-közzel sikerült is, hiszen az első félidőben megvolt a vezetés, ez egy jó alap volt. A második félidőben nem szerettünk volna ennyire visszaállni, szerettünk volna még rárúgni gólt, hiszen az 1–0 mindig veszélyes eredmény. A végén jöttek a kontráik, a beadásaik, volt egy nagy helyzetük is, szerencsére ezt most megúsztuk, a legfontosabb a három pont” – értékelt a mérkőzés egyetlen gólját szerző Varga Barnabás.

„Szerencsére mostanában megtalálnak a beadások. Nyilván ez az erősségem, csatárként gólokat kell szereznem. Örülök, hogy győztes gólt tudtam szerezni, de azért ez egy óriási csapatmunka volt mindettől függetlenül. Örülök, mert jó formában érzem magam és jönnek a gólok” – mondta Varga, aki az idényben már 22 gólnál tart a Ferencváros és a válogatott színeiben.

Ha Portugália legyőzi Írországot, úgy biztos, hogy Magyarország a csoport második helyén végez. „Természetesen most szurkolunk Portugáliának, jó lenne ha biztossá válna a második helyünk. A mai napon a mi feladatunkat megtettük. Ha Portugáliának mégsem sikerül, akkor vasárnap nekünk kell megoldani.”