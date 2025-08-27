Tímár Krisztián a KTE vezetőedzője – hivatalos

Nem maradt sokáig munka nélkül a tavasszal a Fehérvár FC-nél dolgozó Tímár Krisztián. A 45 éves edzőre ezúttal az NB II-es Kecskeméti TE szakmai irányítását bízták rá, kinevezését hivatalos honlapján tette közzé a lila-fehér klub.

Tímár szövetségi edzőként dolgozott a magyar U18-as válogatottnál, az ETO FC-nél, majd a Nyíregyházát az NB I-be vezette. Tavasszal Pető Tamás helyét vette át az akkor még Fehérvár FC néven szereplő Videotonnál, ám mivel a csapat búcsúzott az első osztálytól, távozott a piros-kék klubtól.

Tímár Krisztián nem egyedül érkezik Kecskemétre, asszisztensedzőként Szalai Tamás is csatlakozik a stábhoz, akivel már korábbi állomáshelyein is együtt dolgozott.

„Nagyon megtisztelő volt a KTE megkeresése, szimpatikus az a jövőkép, melyet a klubvezetés felvázolt. Nem kellett sokat gondolkodnom. A múltban többször játszottam a csapataimmal a Kecskemét ellen, mindig nehéz és masszív ellenfél volt. Az utóbbi időben valami félrecsúszott, de a csapattal és a vezetéssel újra egy sikeres pályára szeretnénk állni, elérni azokat a célokat, melyeket a vezetéssel együtt kitűztünk. Tudni kell, hogy itt egy új csapat van kialakulóban, melynek a régi, nagy eredmények árnyékából kinőve kell megtalálnia a saját, ugyancsak sikeres útját. Egy intenzív edzésmunkában hiszek, azt akarom látni a hétköznapokon is, amit a pályára szeretnénk kivinni. Az intenzitás mellett agresszív, szervezett csapatban hiszek, mely egységes, és mindig a győzelemre törekszik. Ez nem megy varázsütésre, de bízom benne, hogy minél hamarabb elérjük” – mondta a KTE honlapjának Tímár Krisztián.