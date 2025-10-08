Korábbi szövetségi kapitány lett az Ajka új vezetőedzője

Az ajkaiak honlapja számolt be róla, hogy szerdán mindenben megállapodtak Csábi Józseffel. A tréner edzői pályafutása során többek között Nyíregyházán, a Honvédnál, Szolnokon és Kazincbarcikán is dolgozott.

Az előző idényben a szintén NB II-es BVSC-t irányította, amelyet bent tartott a másodosztályban, ennek ellenére nem hosszabbítottak vele szerződést a zuglóiak. Szeptemberben elvállalta az NB III-as Pénzügyőr irányítását, itt három meccset töltött el, mérlege egy döntetlen, két vereség volt.

A kedden távozott Horváth András mellett a segítője, Gaál Bálint is elhagyta az Ajka első csapatát. A korábban a bakonyiakat játékosként és megbízott vezetőedzőként is segítő Gaál a továbbiakban a klub utánpótlásában fog dolgozni.