Nemzeti Sportrádió

Korábbi szövetségi kapitány lett az Ajka új vezetőedzője

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.08. 16:19
null
Csábi József Ajkán folytatja edzői pályafutását (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
NB II Ajka Csábi József
Bár Klausz László neve is felvetődött, végül Csábi Józseffel egyezett meg a labdarúgó NB II-ben szereplő FC Ajka klubvezetősége. A korábbi szövetségi kapitány a kedden távozott Horváth Andrást váltja a bakonyiak kispadján.

Az ajkaiak honlapja számolt be róla, hogy szerdán mindenben megállapodtak Csábi Józseffel. A tréner edzői pályafutása során többek között Nyíregyházán, a Honvédnál, Szolnokon és Kazincbarcikán is dolgozott.

Az előző idényben a szintén NB II-es BVSC-t irányította, amelyet bent tartott a másodosztályban, ennek ellenére nem hosszabbítottak vele szerződést a zuglóiak. Szeptemberben elvállalta az NB III-as Pénzügyőr irányítását, itt három meccset töltött el, mérlege egy döntetlen, két vereség volt.

A kedden távozott Horváth András mellett a segítője, Gaál Bálint is elhagyta az Ajka első csapatát. A korábban a bakonyiakat játékosként és megbízott vezetőedzőként is segítő Gaál a továbbiakban a klub utánpótlásában fog dolgozni.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd961219–8+1119
  2. Vasas FC961218–12+619
  3. Mezőkövesd952216–10+617
  4. Kecskeméti TE951315–12+316
  5. Csákvár944113–7+616
  6. Szeged-Csanád GA943211–8+315
  7. Karcagi SC943211–12–115
  8. FC Ajka93156–11–510
  9. Videoton FC Fehérvár924311–10+110
10. Szentlőrinc923411–12–19
11. Békéscsaba923411–14–39
12. Soroksár SC923413–17–49
13. Budafoki MTE92347–12–59
14. Tiszakécske92349–16–79
15. BVSC-Zugló92168–10–27
16. Kozármisleny91446–14–87

 

 

NB II Ajka Csábi József
Legfrissebb hírek

NB II: a Vasas és a Videoton mellett a Budafok, a Soroksár, a Csaba és a Kecskemét is képernyőre kerül

Labdarúgó NB II
7 órája

Az Ajka szerződést bontott vezetőedzőjével – hivatalos

Labdarúgó NB II
Tegnap, 15:40

Kecskeméten visszatért a győzelembe vetett hit

Labdarúgó NB II
Tegnap, 6:56

Néhány hónap után változtatnak, edzőváltás jön Ajkán– NS-infó

Labdarúgó NB II
2025.10.06. 16:03

Otthon vesztett pontokat a Honvéd és a Vasas, vége a BVSC rossz sorozatának – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.10.05. 19:05

A Honvéd ráült az eredményre, és ez megbosszulta magát a Tiszakécske ellen

Labdarúgó NB II
2025.10.05. 19:00

Gól nélkül zárult a forduló rangadója az Illovszky Rudolf Stadionban

Labdarúgó NB II
2025.10.05. 18:53

Szoboszlai szeme láttára rabolt pontot a Békéscsaba Csákvárról

Labdarúgó NB II
2025.10.05. 18:51
Ezek is érdekelhetik