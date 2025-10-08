Korábbi szövetségi kapitány lett az Ajka új vezetőedzője

Az ajkaiak honlapja számolt be róla, hogy szerdán mindenben megállapodtak Csábi Józseffel. A tréner edzői pályafutása során többek között Nyíregyházán, a Honvédnál, Szolnokon és Kazincbarcikán is dolgozott.
Az előző idényben a szintén NB II-es BVSC-t irányította, amelyet bent tartott a másodosztályban, ennek ellenére nem hosszabbítottak vele szerződést a zuglóiak. Szeptemberben elvállalta az NB III-as Pénzügyőr irányítását, itt három meccset töltött el, mérlege egy döntetlen, két vereség volt.
A kedden távozott Horváth András mellett a segítője, Gaál Bálint is elhagyta az Ajka első csapatát. A korábban a bakonyiakat játékosként és megbízott vezetőedzőként is segítő Gaál a továbbiakban a klub utánpótlásában fog dolgozni.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|9
|6
|1
|2
|19–8
|+11
|19
|2. Vasas FC
|9
|6
|1
|2
|18–12
|+6
|19
|3. Mezőkövesd
|9
|5
|2
|2
|16–10
|+6
|17
|4. Kecskeméti TE
|9
|5
|1
|3
|15–12
|+3
|16
|5. Csákvár
|9
|4
|4
|1
|13–7
|+6
|16
|6. Szeged-Csanád GA
|9
|4
|3
|2
|11–8
|+3
|15
|7. Karcagi SC
|9
|4
|3
|2
|11–12
|–1
|15
|8. FC Ajka
|9
|3
|1
|5
|6–11
|–5
|10
|9. Videoton FC Fehérvár
|9
|2
|4
|3
|11–10
|+1
|10
|10. Szentlőrinc
|9
|2
|3
|4
|11–12
|–1
|9
|11. Békéscsaba
|9
|2
|3
|4
|11–14
|–3
|9
|12. Soroksár SC
|9
|2
|3
|4
|13–17
|–4
|9
|13. Budafoki MTE
|9
|2
|3
|4
|7–12
|–5
|9
|14. Tiszakécske
|9
|2
|3
|4
|9–16
|–7
|9
|15. BVSC-Zugló
|9
|2
|1
|6
|8–10
|–2
|7
|16. Kozármisleny
|9
|1
|4
|4
|6–14
|–8
|7