NB II: Soós Imre helyett Bujtor Balázs lett az Ajka új ügyvezetője

2025.10.17. 14:33
Már nem Soós Imre az FC Ajka ügyvezetője (Fotó: kisalfold.hu, archív)
A nem rég vezetőedzőt is váltó – Horváth Andrást Csábi József követte – NB II-es FC Ajka pénteken új ügyvezetőt jelentett be.

 

 

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 2025. október 16-án ülést tartott – adta hírül az FC Ajka a Facebook-oldalán. – A képviselő testület elfogadta azt az előterjesztést, amelyben a Sportváros KFt., az FC Ajka Kft., valamint az Ajkai Sportingatlan Üzemeltető és Hasznosító Kft. ügyvezetői tisztségéből Soós Imre ügyvezetőt visszahívta. Megállapította a Képviselőtestület, hogy az ügyvezető úr által vezetett csapat a rábízott feladatot elvégezte. A képviselőtestület abban is döntött, hogy a Sportváros Kft. ügyvezetői feladataival Jákli Pétert bízza meg. Az FC Ajka Kft. ügyvezetőjének Bujtor Balázst választották meg.”

A közlemény hozzáteszi, Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bízik abban, hogy „a korábban meglévő problémák megoldódnak és a város sportéletének irányítása visszatér a nyugodt és vállalható pénzügyi keretek közé.”


 

 

Ezek is érdekelhetik