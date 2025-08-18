NS-képeslap: Takácsi – megújult a futballpálya

Csaknem hatvan évvel ezelőtt társadalmi munkával alakították ki Takácsi község labdarúgást kedvelői az önkormányzat tulajdonában lévő egykori Levente-rét helyén a futballpályát, ám az öltözőre akkor még nem futotta önerőből. Évekkel később egy szerény, ám fedett helyet építettek a helyiek, s az 1990-es évek elején átalakították, felújították.

Most azonban pályázatok, az önkormányzat és a Veszprém vármegyei bajnokság harmadik vonalában szereplő Takácsi SE támogatásával a kornak megfelelően lett kicsinosítva az épület. Megújult és szigetelést kapott a külső homlokzat, az öltöző belseje is szép lett, valamint egy-egy raktár és vendéglátásra szintén alkalmas külső helyiség is épült az öltöző mellé.

A napokban pedig szintén pályázati pénzből elkészült a pálya melletti korlát, valamint a kapuk mögötti labdafogó háló.