NS-képeslap: Takácsi – megújult a futballpálya

2025.08.18. 12:43
Fotók: Takácsi SE/Kovács Zoltán
Új rovatunkban az elmúlt években megújult sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Takácsiból érkezett képeslap.

Csaknem hatvan évvel ezelőtt társadalmi munkával alakították ki Takácsi község labdarúgást kedvelői az önkormányzat tulajdonában lévő egykori Levente-rét helyén a futballpályát, ám az öltözőre akkor még nem futotta önerőből. Évekkel később egy szerény, ám fedett helyet építettek a helyiek, s az 1990-es évek elején átalakították, felújították.

 

Most azonban pályázatok, az önkormányzat és a Veszprém vármegyei bajnokság harmadik vonalában szereplő Takácsi SE támogatásával a kornak megfelelően lett kicsinosítva az épület. Megújult és szigetelést kapott a külső homlokzat, az öltöző belseje is szép lett, valamint egy-egy raktár és vendéglátásra szintén alkalmas külső helyiség is épült az öltöző mellé.

 

A napokban pedig szintén pályázati pénzből elkészült a pálya melletti korlát, valamint a kapuk mögötti labdafogó háló. 

 

 

