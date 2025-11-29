Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: nem hagyták elveszni a Tüskecsarnokot

2025.11.29. 08:12
létesítmény ns-képeslap Tüskecsarnok
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal a fővárosból érkezett képeslap. 

2014-ben zárult le a Tüskecsarnok kálváriája, amikor átadták a befejezett létesítményt. A csarnokot eredetileg 1993-ban kezdték építeni, ám a lemondott világkiállítás végül a munkálatok befejezésére is hatással volt. 1996-ban leállt az építkezés egészen 2012-ig, addig csak állagmegóvásra költöttek. A projekt 13 évvel ezelőtt kapott új lendületet, a kormány a csarnok mellett az uszodakomplexum kivitelezéséről is döntött.

A Tüskecsarnokot 2014 végén átadták, a küzdőtér négy méterrel a felszín alá került, a befogadóképesség pedig az eredeti elképzelésekhez képest megduplázódott, négyezer néző is elférhet benne. Az arénában az elmúlt tíz évben a jégkorong mellett többek között a röplabda és a kosárlabda is tartott itt eseményeket, a felső pályán kívül négy edzőterem, squashpálya, valamint wellnessközpont is helyett kapott. 

Az úszókomplexumot 2016. márciusában avatták fel, egy 50 méteres, tízpályás versenymedencéből, valamint egy 25 méteres, állítható medencefenékkel ellátott bemelegítő- és tanmedencéből áll, amihez egy 1000 fős lelátó is tartozik. A Tüske-sportkomplexum a magyar jégkorong, az úszósport, valamint az egyetemi, a diák- és szabadidősport egyik fellegvárává vált.


 

 

