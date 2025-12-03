NS-képeslap: műfüves pálya Újdiósgyőrben

Három és fél éve műfüves pálya épült Újdiósgyőrben. A megújult játéktér 19x13 méteres, télen-nyáron használható standard, 12.8x8.2 méteres lábteniszpálya-felfestéssel készült el. A Torontáli utcában található létesítményt egy U7-es gyermekgálán avatták fel. A fejlesztésben fontos szerepet vállalt Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő: az átadó során felidézte, hogy egy évvel ezelőtt a helyszínen még töredezett betonplacc állt, ezt követően fogalmazódott meg a gondolat az Újdiósgyőr SC-vel közösen, hogy létrehozzanak egy műfüves sportpályát a helyén. A korábbi Európa-bajnok, hatszoros vb-ezüstérmes birkózó kiemelte, hogy kettős céllal valósult meg a beruházás: biztosítani akarták a sportolási lehetőséget az arra vágyóknak, illetve „(…) vissza akartuk hozni azt a közösségépítő grundhangulatot, ami annak idején a mi gyerekkorunkban volt.”