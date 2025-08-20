NS-képeslap: Győr – megújult az Üstökös-sporttelep

Az idősebb győriek emlékeznek arra, hogy a kisbácsai városrész sporttelepe sokáig parlagon hevert, de szerencsére a város tulajdonában lévő területen a helyi utánpótlás-nevelő klub, az Üstökös FC kezdhette meg a 2020-as évek elején otthona kiépítését. Nos, mára a létesítményben műfüves és élőfüves nagypálya várja a tehetségeket, s hogy a zordabb időjárás se legyen akadály, műfüves csarnok is helyet kapott a sportbázison.

Mint azt Talabér Tamás, a klub elnökhelyettese elmondta, az Üstökös az U7-estől az U19-es korosztályig háromszáz fiatalt foglalkoztat, jelenleg az őszi bajnokságokra felkészítő edzőtáboroknak adnak helyet. A folyamatos nevelés során kiemelkedő reménységek tehetségközpontokba, illetve akadémiákhoz kerülhetnek, továbbá partneregyesületükben, a vármegyei első és másodosztályú bajnokságban is szereplő Bácsa csapataiban kaphatnak szerepet.

A munka színvonalára garancia, hogy a korábbi válogatott Korsós György és Bordás Csaba is tagja a szakmai teamnek, Priskin Tamás pedig kapcsolatai révén is segít a kisbácsaiaknak.