NS-képeslap: Győr – megújult az Üstökös-sporttelep

2025.08.20. 08:21
Fotó: ustokosfc.hu
Rovatunkban az elmúlt években épült vagy megújult, takaros sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Győrből érkezett „képeslap”. 

Az idősebb győriek emlékeznek arra, hogy a kisbácsai városrész sporttelepe sokáig parlagon hevert, de szerencsére a város tulajdonában lévő területen a helyi utánpótlás-nevelő klub, az Üstökös FC kezdhette meg a 2020-as évek elején otthona kiépítését. Nos, mára a létesítményben műfüves és élőfüves nagypálya várja a tehetségeket, s hogy a zordabb időjárás se legyen akadály, műfüves csarnok is helyet kapott a sportbázison.

Mint azt Talabér Tamás, a klub elnökhelyettese elmondta, az Üstökös az U7-estől az U19-es korosztályig háromszáz fiatalt foglalkoztat, jelenleg az őszi bajnokságokra felkészítő edzőtáboroknak adnak helyet. A folyamatos nevelés során kiemelkedő reménységek tehetségközpontokba, illetve akadémiákhoz kerülhetnek, továbbá partneregyesületükben, a vármegyei első és másodosztályú bajnokságban is szereplő Bácsa csapataiban kaphatnak szerepet.

A munka színvonalára garancia, hogy a korábbi válogatott Korsós György és Bordás Csaba is tagja a szakmai teamnek, Priskin Tamás pedig kapcsolatai révén is segít a kisbácsaiaknak.

 

