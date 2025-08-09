Fehérvár: a válogatott védővel folynak a tárgyalások a szerződésbontásról

Az északmacedón válogatott Nikola Szerafimov 2022-ben Zalaegerszegről szerződött Fehérvárra, és tavaly májusban 2027-ig hosszabbított az akkor még NB I-es klubbal. A télen volt arab ajánlata, de már későn érkezett, az átigazolási időszak hajrájában, és a játékost képviselő menedzser, Radványi Dávid szerint kifutottak az időből. Most pedig már arról egyeztetnek a Videotonnal, hogy felbontsák a 25 éves védő még két évig érvényes megállapodását.

„Nikola Szerafimovnak még 2027-ig szerződése van, de mivel az NB II-ben légiósként nem tud játszani a Videotonban, tárgyalunk a szerződése felbontásáról. A klub nagyon korrekten áll az ügyhöz, bízom benne, hogy hamarosan meg tudunk állapodni” – nyilatkozta Szerafimov kapcsán a Nemzeti Sportnak Radványi Dávid.

A játékosügynök hozzátette, Szerafimovon tavasszal porcsérülés miatt egy kisebb műtéti beavatkozást végeztek el, ami után most már újra kezdhette az edzéseket, de nem tért vissza Magyarországra, jelenleg egyedül készül Szkopjéban, és egyelőre nem tudni, hol folytathatja pályafutását a 22-szeres válogatott labdarúgó.