A Honvéd nyerte a rangadót, és az élre állt

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–1 (2–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 4967 néző. Vezette: Káprály Mihály (Tóth II Vencel, Buzás Balázs)

HONVÉD: Tujvel – Kállai K. (Szabó Á., 69.), Szabó A., Csontos D., Baki, Hangya – Somogyi Á. (Pekár I., 69.), Szamosi Á. (Kovács E., 80.) – Zuigeber (Sigér Á., 75.), Pinte (Kántor K., 75.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Radics, szünetben), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Magyar Zs. (Szakály D., 75.), Mondovics (Somfalvi, 64.) – Haragos, Bányai (Simon A., 64.), Ominger B. (Szabó B., 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Szamosi Á. (4., 60.), Medgyes Z. (44.), ill. Simon A. (70.)

Kiállítva: Helembai (88.), Somfalvi (90+2.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Az első félidőben nem azt játszottuk, amit kellett volt, ekkor Tomás Tujvel volt a mezőny legjobbja. Szerencsére jó ütemben rúgtuk a gólokat, és ezúttal jó százalékban használtuk ki a helyzeteinket. Jó focit játszó Csákvárt győztünk le.

Tóth Balázs: – Jó meccset játszottunk a Honvéddal. Erre számítottam, itt is, ott is voltak helyzetek. Az elején gyermeteg hibát követtünk el, de visszajöttünk a meccsbe, ám hiába volt több ziccerünk, nem tudtunk egyenlíteni. Vissza kell nézni a második gólt, nem akarok elhamarkodottan semmit sem mondani. Örülünk, hogy részese lehettünk egy ilyen rangadónak. Van még tanulnivalónk, attól függetlenül, hogy helytálltunk.

Szamosi Ádám kétszer volt eredményes (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

A másodosztályú bajnokság 5. fordulójának rangadóján az egyetlen ponttal lemaradó, második helyen tanyázó Honvéd a veretlenül listavezető Csákvárt fogadta. Bár a találkozó esélyese a kispesti alakulat volt, figyelmeztető lehetett számukra, hogy a vendégek a szezon rajtján négy gólt rúgtak a nagy rivális Vasasnak az Illovszky Rudolf Stadionban. A kezdőcsapatok összeállításába az eredményesség és a teljesítmények alapján nem volt okuk belenyúlni a szakvezetőknek, Tóth Balázs is csupán két helyen változtatott: a védekező középpályás Dencinger Norbert helyett a támadó Mondovics Kevint, illetve Szabó Bence helyett az exhonvédos Haragos Viktort küldte pályára. Ez a csere is azt bizonyította, a vendégek nem feltartott kézzel érkeztek a Bozsik Arénába.

Magyar Zsolt (kékben) nem mindig hozott jó döntést ezen a meccsen (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)

Még el sem foglalhatták a késve érkező nézők a helyüket a lelátón, már vezetett is a Honvéd. Méghozzá jókora hiba után:. Lehoczki Bendegúz a védése után kigurította a labdát Magyar Zsoltnak, aki azonban a saját tizenhatosán belül elcselezte magát, Szamosi Ádám pedig élt a lehetőséggel, és előnyhöz juttatta csapatát. Tíz perc elteltével kezdett éledezni a Csákvár, és csak Tomás Tujvelen múlott, hogy a félidő közepén már nem a vendégek vezettek. Fél óra elteltével aztán ismét hazai percek következtek, előbb Medgyes, majd Szamosi találhatott volna a kapuba, de a csákváriak ifjú kapusa, Lehoczki Bendegúz is bizonyította, hogy remek formában van. A játékrész utolsó percében aztán már a 18 éves kapus sem segíthetett, Medgyes Zoltán megduplázta a házigazda előnyét.

Helembai Márk nem bírta a feszültséget: kiállították (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)

Szünet után sokáig csak nagy küzdelmet láthattak a nézők, aztán Szamosi Ádám villant meg, és igazolta, miért tartják a Honvéd egyik legnagyobb erősségének: szépségdíjas gólt szerzett! Mielőtt azonban végleg fellélegezhettek volna a hazai kispadon, Simon András csökkentette csapata hátrányát, újabb izgalmakat ígérve a hajrára. A feszültség nem is maradt el, de erről leginkább Helembai Márk és Somfalvi Bence tehetett, előbbit ütésért, utóbbit durvaságért állította ki Káprály játékvezető.

A Honvéd győzelmével átvette a táblázaton az első helyet. 3–1

Kállai Kevinék (fehérben) otthon tartották a három pontot (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a veretlenségét az előző fordulóban elveszítő Bp. Honvéd a négy meccsen eddig csak egy gólt kapó Csákvár ellen.