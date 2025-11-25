Nemzeti Sportrádió

Nincs bokatörése, de 2025-ben már nem játszhat a magyar támadó

2025.11.25. 12:54
Nem tört el Jánó Zétény (jobbra) bokája (Fotó: Getty Images)
sérülés Jánó Zétény Grazer AK
A Grazer AK labdarúgócsapatának támadója, Jánó Zétény a Rapid Wien elleni bajnokin sérült meg, de szerencsére nincs akkora baj, mint elsőre gondolták.

Jánó Zétény hatodszor volt kezdő a bajnokságban, de a Rapid Wien elleni bajnoki nem tartott számára sokáig, a 37. percben súlyosnak tűnő bokasérülést szenvedett, és kórházba szállították.

Bár először attól féltek a csapatnál, hogy a 20 éves játékosnak bokatörése van, a vizsgálatok kimutatták, hogy szerencsére erről nincs szó. Jánó lábáról egy csontdarab tört le, emellett bokazúzódása is van, ősszel így már nem léphet pályára.

Az osztrák U21-es válogatottban szereplő magyar labdarúgó az előző idényben mutatkozott be a Bundesligában a Grazer AK-nál, és eddig 25 élvonalbeli meccsen szerepelt, egy gólt szerzett.

Tino Wawra, a GAK sportigazgatója arról beszélt, hogy a Rapid elleni 2–1-es sikert „Zizinek” ajánlják.

Őszintén szólva a felvételek alapján súlyosabb sérülésre számítottunk. Bár nagyon fáj a hiánya, örülök, hogy nincs nagyobb baj, és Zizi tavasszal visszatérhet. Az elmúlt hetekben rengeteget fejlődött, és őt ismerve, ugyanolyan erősen tér vissza.

A Grazer AK 11. helyen áll a 12 csapatos osztrák bajnokságban.

 

