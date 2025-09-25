A Szeged jó játékkal, nagyot küzdve győzte le a PSG-t

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) 31–29 (17–17)

Szeged, 6755 néző. V: Erdogan, Özdemiz (törökök).

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 4 (3), GARCIANDIA 6, Toto 2, MACKOVSEK 2, Frimmel 1, SMÁRASON 7. Csere: THULIN (kapus), BÁNHIDI 6, Jelinic, Kalaras 1, Gottfridsson 2, Szilágyi B. Edző: Michael Apelgren

PSG: Green – KARLSSON 7 (1), J. Omar 2, Steins 2, Syprzak 5 (2), Prandi 3, PELEKA 6. Csere: Lövkvist (kapus), Konan 1, Abdou 1, Gaudin, Loredon, Grébille 1, Maras 1. Edző: Stefan Madsen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–1. 7. p.: 2–5. 11. p.: 5–8. 13. p.: 5–9. 16. p.: 9–11. 21. p.: 12–12. 26. p.: 15–15. 34. p.: 20–19. 38. p.: 21–22. 42. p.: 23–22. 46. p.: 24–24. 53. p.: 26–26. 55. p.: 27–27. 58. p.: 29–28. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Hihetetlen hangulat, hihetetlen győzelem. Voltak nehézségeink, ám a pályán lévők szívüket adták a sikerért, amelynek részese a végig mellettünk álló szurkolótáborunk is.

Stefan Madsen: – Fantasztikus város fantasztikus arénájában játszottunk – köszönet érte. A mérkőzésen voltak jó periódusaink, ám a Szeged védekezésben és támadásban egyaránt felülmúlt minket, megérdemelten nyert.

Rögtön belecsapott a közepébe a Paris Saint-Germain férfi kézilabdacsapata a Pick Arénában, ami abból a szempontból érthető, hogy csak nagy különbségű győzelemmel vehetett volna revansot az előző szezonbeli tízgólos hazai zakóért. A franciák már a találkozó elejétől megpróbálták diktálni a tempót, ami az első félidő nagy részében sikerült is, a hazaiak azonban nem hagyták magukat, és az utolsó tíz percre újra kiegyenlítetté tették az összecsapást.

Egyrészről Mikler Roland nagyságrendekkel jobban védett az első harminc percben, mint két dán kollégája együttvéve az ellenfél csapatában, a szünetig hét labda akadt el benne, míg Mikkel Lövkvistben kettő, Jannick Greenben pedig csak egy, ráadásul több lövés érezett a Szeged (24), mint a PSG kapujára (20), így a magyar kapus nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi csatát is megnyerte.

Cserébe viszont a szegediek, bár kicsivel pontosabban lőttek, de kétszer annyi technikai hibával hozták le az első félidőt, ami főleg labdaeladásokban manifesztálódott. Ez a kettő hatás azonban éppen kiegyenlítette egymást, így a 17–17-es félidei eredmény teljesen reálisnak tűnt, mert a hazaiak remekül válaszoltak arra, hogy vendégek nagy elánnal kezdték a találkozót. A szünetig hat gólt szerzett a Szeged spanyol jobbátlövője, a posztján egyedül maradt Imanol Garciandia, az első játékrész legjobbja volt, és az utolsó másodpercekben is az ő találatával lett döntetlen az állás.

A fej fej melletti küzdelem a szünet után is folytatódott, a telt házas Pick Aréna közönsége pedig egyre jobban beszállt, hatalmas füttykoncert követte azt az esetet, amikor a betörni próbáló Janus Dadi Smárason órási pofont kapott a francia védőfalban álló Karl Konantól, azonban a játékvezető semmi szabálytalant nem látott, a büntetés elmaradt.

Hol a Szeged, hol a PSG vezetett egy góllal, ha éppen nem döntetlen volt az állás, a két csapat nem bírt egymással. Tíz perccel a vége előtt a Szegednek lehetősége volt, hogy először a meccsen két góllal vezessen, Michael Apelgren időt is kért, de a gárdának nem sikerült élnie a lehetőséggel. A támadás végén Smárasonnak kellett lőnie, nehogy kifussanak az időből, és ugyan a kipattanóra le tudott csapni, azonban már csak fordulásból, a háta mögött tudta rálőni, ami nagyon látványos volt, ám nem találta el a kaput.

Az utolsó öt perc 27–27-es döntetlenről indult, és ugyan Jim Gottfridsson eladta a labdát, de Wallem-Konrad Peleka egy percen belül két óriásit is hibázott, előbb a ziccerét óriási bravúrral védte a csereként remekül beszálló Tobias Thulin, majd a másik oldalon a francia balátlövőt két percre kiállították. Ráadásul a szegedi védőfal is sokkal keményebb lett a második félidőben, a vendégek játékosai láthatóan nehezen bírtak a Borut Mackovsek, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, Imanol Garciandia védőnégyessel, amely Jahja Omart és Elohim Prandit például teljesen elbizonytalanította.

Másfél perccel a vége előtt aztán csak összejött a két-, majd egyből a háromgólos hazai vezetés is a szenzációsan játszó, és a meccs hősévé előlépő, gólokat lövő és gólpasszokat adó Smárason duplájával, ami persze csak úgy lehetett nyerő, hogy közben Thulin két hatalmasat védett a hazai kapuban, köztük Kamil Syprzak hetesét. Bravúrjainak poszttársa, Mikler Roland örült a legjobban a kispadon, talán még a csarnok hétezer üvöltő szurkolójánál is jobban.

A hajrá egyértelműen a hazaiaké volt, akik a tavaszi siker után ezúttal 31–29-re győzték le a párizsiakat. Ez a siker óriási lökést adhat nekik, mert a GOG-é után egy nagyobb skalpot is szereztek, ráadásul a PSG legyőzése nem a szerencsének volt köszönhető, hanem a tudatos, fegyelmezett játéknak, és annak, hogy a csapat szinte egy sorral is az utolsó pillanatig küzdött.