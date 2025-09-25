Mindenkiben frissen él a legutóbbi kiadós PSG-verés emléke

Nemzeti Sportrádió

2025.09.25.
Bánhidi Bence tudja, hogyan kell érvényesülni a párizsi klasszisok ellen (Fotó: Dömötör Csaba)
OTP Bank-Pick Szeged PSG férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A szegedi férfi kézilabdacsapat csütörtökön igazi nagyágyút fogad, a Bajnokok Ligája 3. fordulójában a PSG érkezik a Pick Arénába, de Michael Apel­gren együttese az előző idényben már megmutatta, hogy nem kell tartania a franciáktól, akiket Párizsban emlékezetes mérkőzésen tíz góllal kalapált el és ejtett ki a sorozatból.  

Már bizonyította az előző idényben az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, hogy nemcsak le tudja győzni a nagynevű Paris Saint-Ger­maint, de nagyon meg is tudja verni, ha felszívja magát. Márpedig márciusban nagyon felszívta, amikor a rájátszás első meccsén a Pick Arénában 31–30-as vereség után idegenben meglepően simán, tíz góllal, 35–25-re legyőzte a megzavarodott francia együttest, és a magyar csapat története első párizsi győzelmével jutott tovább a negyeddöntőbe.

Nyilván az ellenfél most nagyon készül, hogy stílusosan a Szeged otthonában vegyen revansot az akkori súlyos zakóért, de a gárda talán még nincs bomba formában. A Bajnokok Ligája 1. fordulójában simán kikapott a címvédő Magdeburgtól (37–31), a másodikban hazai pályán ugyanilyen simán legyőzte az Eurofarm Pelisztert (33–27).

A Szeged javára szól, hogy a keret együtt maradt, egyedül a svéd irányító, Jim Gottfridsson érkezett a nyáron. Párizsban lényegesen nagyobb volt a játékosmozgás, távozott a kapus Andreas Palicka, aki azért még 39 évesen is meccseket tudott eldönteni, pótlására a 23 éves Mikkel Lövkvist érkezett a dán Jannick Green mögé, aki tehetséges, de még nem ugyanaz a kategória.

Rajta kívül egy egész csapatra való játékos talált új klubot: az irányító Dani Baijens, a jobbszélső David Balaguer, a balszélső Léo Plantin, a jobbátlövő Kent Robin Tönnesen, a balátlövő Noa Narcisse, a beálló Ruben Marchán és a jobbátlövő Victor Crenn. A helyükre érkezett Abdelrahman Abdou (balátlövő), Emil Mellegard (balszélső), Karl Konan (védő), Noah Gaudin (balátlövő), Sebastian Karlsson (jobbszélső) és a korábbi tatabányai jobbátlövő, Mateo Maras, ami azt mutatja, ha a csapat nem is gyengült, de egészen biztosan nem erősödött, vagyis ki-ki meccsre lehet számítani csütörtökön.

Azért a francia csapatban így is olyan játékosok vannak, mint a jobbszélső Ferran Solé, a beálló Kamil Syprzak, a jobbátlövő Jahja Omar, az irányító Luc Steins vagy a balátlövő Elohim Prandi – félelmetes névsor. Az is számít, hogy a PSG története első BL-aranyára hajt, ráadásul az előző négy idényben szégyenszemre csak egyszer jutott be a kölni négyes döntőbe, 2023-ban, és akkor is lemaradt a dobogóról.

Újabb tízgólos győzelem azért talán nem várható, az a siker valószínűleg megismételhetetlen, de a jó hír, hogy a Szeged az előző évadhoz képest stabilabb lett, és megvan a receptje a PSG legyőzésére.     

Nem az a lényeg, hogy nekem jól menjen, hanem hogy a csapat teljesítsen magas szinten, illetve annak a kapusnak legyenek védései, aki szerepet kap a meccsen. Tobias Thulin kiválóan teljesített Dániában, tizenhat védéssel járult hozzá a győzelmünkhöz. Ha jól emlékszem, a tavaszi párizsi összecsapáson én is hasonló mutatóval zártam. Ha ilyen védésszám van a kapuban, a győzelem sem maradhat el.
MIKLER Roland, a Szeged kapusa

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1 – 22.30, felvételről)
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: HC Zagreb (horvát)–Barca (spanyol)
20.45: Magdeburg (német)–Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

 

