Felkészülés: a Debrecen döntetlent játszott a Karcaggal

2025.10.08. 13:40
(Fotó: dvsc.hu)
Karcag DVSC Debreceni VSC felkészülés Debrecen
A Debrecen labdarúgócsapata 1–1-es döntetlent játszott a Karcaggal felkészülési mérkőzésen.

A klub hivatalos honlapjának beszámolója szerint a Debrecen a 28. percben szerzett vezetést, amikor egy szögletet követően Fran Manzanara fejelt a kapuba.

A Karcag a 72. percben Székely Dávid fejesével egyenlített, és egyben beállította a végeredményt.

Felkészülési mérkőzés.
Debreceni VSC–Karcag (NB II) 1–1 (1–0).
Debrecen, Nagyerdei Stadion
DVSC: Pálfi – Szécsi, Manzanara, Kulbacsuk, Cibla, Camarasa, Gordic, Komáromi, Szuhodovszki, Bermejo, Sissoko. Cserék: Tercza, Dacosta, Silue, Asztalos. Vezetőedző: Sergio Navarro.
Karcag: Engadi – Győri, Sághy, Fazekas, Fábián, Bodor, Sain, Vida, Tarcsi, Szakács, Shedrach. Cserék: Gergely, Szűcs, Berkeczi, Hornyák, Regenyei, Székely, Györgye, László, Kohut. Vezetőedző: Varga Attila.
Gól: Manzanara (28.), illetve Székely (72.).

 

